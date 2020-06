Star Wars : Pourquoi Ewan McGregor préfère déjà la série sur Obi-Wan Kenobi aux films

Après The Mandalorian, cela fait partie des programmes que l’on attend avec beaucoup d’impatiences pour les prochaines années sur Disney+. La plateforme de streaming va en effet continuer à décliner l’univers Star Wars à travers le personnage d’Obi Wan Kenobi. Le début de production a été quelque peu chaotique mais désormais le projet semble reparti sur de bons rails. Dans le rôle principal, on retrouvera Ewan McGregor qui a incarné le Jedi dans Epsiode I : la Menace Fantôme (1999), Episode II : l’Attaque des Clones (2002) puis Episode III : la Revanche des Sith (2005). Or, il vient d’annoncer que la série le séduisait plus que les films de l’époque.

Ewan McGregor a envie de s’amuser

Pourquoi cette bascule ? Et bien grâce au recours à la technologie déjà utilisée dans la série The Mandalorian. Surnommée « The Volume », elle permet aux acteurs d’être plus facilement immergés dans leur environnement. Ils ne filment en effet pas devant des écrans bleus ou verts comme ce fut le cas pour les films. Il s’agit de panneaux LED HD qui peuvent reproduire les paysages où se déroule la série et les projeter autour des acteurs. Une transformation qui devrait rendre le tournage beaucoup plus agréable selon lui.

Les films de la prélogie étaient tous films sur écran bleu et sur écran vert et c’était difficile de s’imaginer ce monde. Mais de nos jours, les choses ont tellement évolué. Une grande partie de ce que vous verrez sera ce que nous verrons sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent ce système incroyable. C’est particulièrement génial. Vous avez le sentiment d’être vraiment sur place, dans le décor et cela rend les choses beaucoup plus réelles pour nous les acteurs.

Pour découvrir la série Obi-Wan Kenobi, il ne reste désormais plus qu’à s’armer de patience. Elle devrait être diffusée à l’horion 2022. D’ici là, on devrait aussi avoir découvert la saison 2 de The Mandalorian.