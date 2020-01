Star Wars : la série Obi-Wan Kenobi repoussée ?

C’est un arrêt que l’on n’espérait pas. La série Obi-Wan Kenobi, prévue sur Disney+, vient de subir un (nouveau) coup d’arrêt. La série, dont on vous parlait encore avec optimisme il y a quelques mois, a donc été mise en pause. Après le succès du Mandalorian, on pouvait pourtant espérer le meilleur pour la saga sur petit écran alors que les films sont encore en pause à l’heure actuelle. Oui mais voilà Kathleen Kennedy, la directrice des studios, n’était pas vraiment satisfaite du résultat des scripts et aurait donc demandé aux auteurs de reprendre le travail. Une demande qui aurait provoqué le départ de l’auteur principal Hossen Aimini.

Obi-Wan Kenobi, symbole des difficultés de Star Wars ?

Ewan McGregor, interrogé par Collider se montre optimiste. Celui qui doit reprendre son rôle de maître Jedi estime que le programme n’est décalé que de quelques mois.

Je crois qu’on commencera à tourner au début de l’année prochaine au lieu de cet été. Je trouve que les scripts sont géniaux. Ils sont vraiment bons, ils veulent qu’ils soient meilleurs. Je crois que la date de diffusion est conservée. Tout va bien.

On ne sait pas s’il essaie de nous convaincre ou de se convaincre lui-même, mais le script aurait été jugé tout simplement trop similaire à celui du Mandalorian, avec Obi-Wan Kenobi qui est en charge de protéger un jeune Luke. Mais, tout de même à la convention D23, Kathleen Kennedy expliquait que « tout était écrit ». Un changement de cap radical qui pourrait donc être lié à l’incroyable succès des aventures du chasseur de primes mais que l’on peut aussi associer aux difficultés actuelles de Star Wars. La franchise manque clairement de visibilité, et ne sait pas trop sur quel pied danser. L’autre spin-off sur Cassian Andor rencontre lui aussi des difficultés. Le côté positif dans tout ça ? Cela nous évitera peut-être de revoir Jar Jar Binks…