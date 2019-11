Star Wars : la série sur Obi-Wan Kenobi se dévoile

Quand on parle de Star Wars sur Disney+, c’est bien entendu la série The Mandalorian qui retient le plus l’attention à l’heure actuelle. Première à être mise en ligne, avec un casting plutôt séduisant, bref elle a tout pour plaire. Mais, il y en a une autre, encore plus séduisante qui s’annonce, à l’heure où Disney annonce une pause dans l’univers cinématographique. Celle sur Obi-Wan Kenobi, avec le retour de l’acteur Ewan McGregor.

Quelle date de sortie pour la série Obi-Wan Kenobi ?

C’est Hossein Amini, l’auteur de la série qui s’est confié dans une interview, livrant quelques détails sur l’avenir du projet. Il y est lié depuis un moment, puisqu’il a commencé à travailler sur l’histoire depuis 2 ans, quand il s’agissait encore d’un projet de film. Selon lui, l’objectif serait donc de commencer la production de la série au mois de juin prochain.

Du côté de l’histoire, la saga se déroulerait entre les épisodes 3 et 4. Une période encore relativement peu explorée dans l’histoire de Star Wars et qui permettra de voir comment Obi-Wan Kenobi s’adapte et survit dans un monde où ont disparu ses amis et ses repères, sans Ordre Jedi… Une histoire qui se déclinera mieux en série qu’en film selon Hossein Amini.

La situation est tellement complexe pour lui personnellement mais aussi en ce qui concerne l’état de la Galaxie, que vous avez besoin de temps pour explorer cette époque. Il y a aussi plein d’autres histoires qui pourraient être exploiter, comme cela représente tout de même quelques années.

L’idée semble être d’explorer le cheminement personnel d’Obi-Wan Kenobi dans cette période troublée mais aussi les transformations politiques que connaît la galaxie alors que l’Empereur prend ses marques. A noter qu’il n’a rien vu de la série The Mandalorian, donc il devrait aussi être surpris.