Star Wars : le clap de fin pour C-3PO ?

Dans quelques jours, Star Wars : Rise of Skywalker va débarquer sur les écrans. On le sait déjà, le film risque de ne pas répondre à toutes les interrogations des fans. Pourtant, il faudra s’en satisfaire, tant l’épisode IX marquera la fin d’une époque, celle des Skywalker, initié en 1977 par George Lucas. Si le trailer a révélé quelques éléments, le script, brièvement mis en vente sur eBay, conserve de nombreux mystères. Parmi ceux-ci, le destin final bien entendu des personnages. Pour ce qui est de C-3PO, sa disparition pourrait être au rendez-vous.

C-3PO, les adieux du robot aux six millions de formes de communication

D’un point de vue des films, mais aussi de l’histoire chronologique de l’univers Star Wars, C-3PO aura été un compagnon de tous les instants. Construit par Anakin Skywalker sur Tatooine, il est au total apparu dans les deux premières trilogies, mais aussi marginalement dans les trois derniers films. On a même pu le voir dans Rogue One, très brièvement. A chaque fois, c’est Anthony Daniels qui porte la carcasse dorée.

Dans le trailer du dernier film, C-3PO semble faire ses adieux au reste des personnages. Une séquence qui a été interprétée comme le fait qu’il allait mourir.

Si rien n’est encore confirmé, Anthony Daniels militerait en tout cas pour la fin de son personnage. C’est ce qu’il a expliqué dans une interview au Huffington Post. Pourquoi donc ? Il considère tout simplement que son personnage semble arriver en bout de course et sent que les auteurs n’ont plus grand chose à lui proposer. Il refuse donc de devenir une décoration sur le mur, à la façon de Han Solo dans le Retour Jedi. Il a donc demandé à ce que son personnage ait le droit à un grand départ. Une requête qui aurait initialement été rejetée par J.J Abrams.

Il faut dire que C-3PO joue un rôle particulier dans la franchise grâce à sa persistance. Surtout, Anthony Daniels pourrait techniquement être remplacé à l’avenir. Mais serait-il vraiment le même ?