Le script de Star Wars a été volé, puis mis en vente sur eBay

Il y a quelques heures, eBay possédait un produit en vente de taille : le script du dernier Star Wars, qui sera montré en salle à partir du 20 décembre prochain. Une annonce sur la plateforme d’achat, qui fut très rapidement supprimée, grâce à la réactivité de quelqu’un travaillant chez Disney. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette annonce n’était absolument pas fausse.

Dans une interview sur le plateau de l’émission Good Morning America, JJ Abrams, qui a coécrit et réalisé le prochain opus de la saga, a commenté cette actualité, en ne laissant pas échapper un constat réel : quelqu’un s’est bel et bien emparé du script du prochain Star Wars, et l’a mis en vente sur eBay.

Pour en comprendre l’issu, il faut remonter quelque peu en arrière. Selon le réalisateur, « l’un de nos acteurs, je ne dirai pas lequel – je le veux mais je ne le ferai pas – l’a laissé sous son lit d’hôtel, et il a été retrouvé très certainement par la personne chargée de nettoyer la chambre », racontait JJ Abrams, à la télévision. L’erreur serait donc interne, et le script du dernier Star Wars serait donc bien quelque part dans la nature. Malheureusement, il est impossible de savoir où, et seule l’annonce sur eBay a pu être supprimée.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW

— Good Morning America (@GMA) 25 novembre 2019