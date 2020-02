Star Wars : le prochain film sera réalisée par une femme

Quel est l’avenir du côté de Star Wars ? Pour les fans, la visibilité n’est pas vraiment au rendez-vous. Alors que la série sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi vient d’être repoussée, on fait ceinture pour un film au cinéma en 2020. Heureusement, The Mandalorian est venu sauver l’image d’ensemble avec une série XXL, saluée par la critique. Mais ensuite ? Et bien Lucasfilm a l’air de commencer à avancer ses pièces, petit à petit.

Changer la tonalité de Star Wars

C’est Kathleen Kennedy, la patronne du studio qui s’est exprimée sur le sujet. Et autant dire que si on ignore encore de quoi aura l’air l’histoire, on sait déjà que c’est une femme qui sera à la réalisation. Ce sera « absolument » le cas explique-t-elle ainsi.

Star Wars : The Rise of Skywalker, le neuvième et dernier épisode de la saga avait déjà montré une avancée dans ce domaine puisque Victoria Mahoney avait été engagée comme réalisatrice de la seconde équipe, notamment en charge des cascades et plans secondaires. Une première dans l’histoire de la saga.

Deborah Chow a ensuite été engagée pour réaliser un épisode de la série The Mandalorian pour Disney+ (et gère aussi la série sur Obi-Wan Kenobi. Bryce Dallas Howard a ensuite fait de même. Bref, sous la houlette de Kathleen Kenneedy, la franchise subit une cure de féminisation qui semble porter ses fruits.

La prochaine étape est logique du côté de Star Wars, c’est qu’une femme soit la réalisatrice principale du prochain opus. On ignore encore de qui il s’agira, mais Kathleen Kennedy semble avoir déjà sa petite liste puisqu’elle indique qu’il y a « beaucoup » de réalisatrices qui ont le potentiel pour réaliser un film Star Wars et quelle a « déjà parlé avec la plupart d’entre elles ». Reste à savoir quelle histoire l’heureuse élue sera désormais chargée de raconter…