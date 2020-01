Pourquoi il n’y a pas de film Star Wars en 2020

Les fans de l’univers imaginé par George Lucas vont devoir se résoudre à la cruelle réalité. Pour la première fois depuis 2015, il n’y aura pas de film Star Wars dans les salles obscures cette année. La fin d’une époque, mais aussi un choix nécessaire pour Lucasfilm.

Star Wars à l’heure de la pause

Après le Réveil de la Force (2015), Rogue One (2016), Les Derniers Jedi (2017), Solo (2018) et l’Ascension de Skywalker (2019), les amateurs de sabres lasers et les fans de Star Wars sont donc contraints au repos forcé. Il y a plusieurs semaines, on apprenait ainsi que l’époque des trilogies pourrait bien être terminée. En creux, on devine en partie chez Lucasfilm la difficulté de se renouveler, et on comprend aussi pourquoi la rumeur d’un retour éventuel de George Lucas se fait persistante.

Pourtant, à l’exception de Solo, il s’agit de vrais succès au box-office. Cette pause se justifie aussi par une certaine fatigue de la part des fans et du grand public en général. Bob Iger, le CEO de Disney l’a reconnu lui-même, trop de contenus sont sortis trop vite.

La suite est déjà prévue à partir de 2022 du côté de Disney / Star Wars. Dans les mois prochains, on devrait bientôt savoir qui pourra écrire et diriger, mais aussi quelle en sera l’histoire. Or, quand on repenser aux difficultés de tournage de certains films de ses dernières années Lucasfilm pourrait être très attendu sur ce dossier. Des annonces sont normalement prévues dans le courant du mois de janvier, même si on ignore à quoi s’attendre exactement pour l’instant.

Par ailleurs de la saison 2 du Mandalorian au spin-off sur Obi-Wan Kenobi, il y a encore de la matière au programme du côté de Star Wars pour les prochains mois. Il faudra juste en profiter dans son salon et non pas dans les salles obscures.