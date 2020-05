The Mandalorian : le retour d’un acteur bien connu pour la saison 2

La saison 2 de la série Disney+ The Mandalorian continue à faire parler d’elle. Récemment on vous expliquait ainsi que c’est même la saison 3 qui est déjà en préparation, ou encore du côté des personnages avec l’arrivée d’Ashoka Tano, qui constitue une très belle surprise. Mais visiblement, Disney+ en conserve encore sous la semelle au rayon des surprises.

The Mandalorian joue (encore) la carte de la nostalgie

On le sait, ce qui fait en partie son succès, c’est sa capacité à jouer sur notre attachement à la saga Star Wars, à faire vibrer notre petit cœur de fans. Or, The Mandalorian persiste définitivement dans cette direction avec l’annonce du casting de Temuera Morrrison. L’acteur néo-zélandais, a joué dans 6 jours, 7 nuits avec Sandra Bullock ou encore l’Âme des Guerriers. Mais, c’est surtout pour son rôle dans la saga Star Wars que l’on pense à l’ui actuellement.

En effet, il est apparu sous l’apparence de Jango Fett dans Star Wars, épisode II : l’attaque des clones, puis dans Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sites dans le rôle du commandant Cody et tous les clones. On a même pu l’entendre dans la nouvelle version de Star Wars, épisode V : l’empire contre-attaque. C’est lui qui faisait la voix de Boba Fett.

Alors que depuis le rachat de Lucasfilm par Disney les rumeurs se multiplient sur un film dédié à Boba Fett, il faudra pour l’instant se contenter de la série The Mandalorian. Et autant dire que l’idée est séduisante. Selon les informations de The Hollywood Reporter, il rejoindrait le casting pour incarner directement le rôle de Boba Fett. Il ne devrait avoir qu’un léger rôle dans la série, que l’on pourra découvrir sur Disney+ à partir d’octobre. Un peu de patience…

S’abonner à Disney+