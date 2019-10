Star Wars n’a pas la cote en Chine mais Disney a un plan pour relancer la machine

Avec seulement 16,5 millions de dollars récoltés en Chine, Solo : A Star Wars Story a subi un véritable revers. Mais ce résultat très décevant est un peu à l’image des succès très mitigés de la franchise dans l’Empire du Milieu. Rogue One et The Last Jedi n’ont en effet récolté que 70 et 43 millions de dollars. Le Réveil de la Force avait pour sa part recueilli 124 millions. C’est un peu mieux, mais on on est très loin du dernier Avengers : Endgame dont les recettes s’élèvent à 614 millions.

Proposer des histoires qui se rapprochent plus de la culture chinoise

Pour remédier à ces résultats décevants, Disney a décidé de contre-attaquer par le biais de la littérature. La firme s’associe au géant chinois Tencent pour publier 40 romans de l’univers Star Wars traduits en mandarin. Mais le plan va plus loin puisqu’une histoire originale va même être proposée. Elle sera distribuée en exclusivité par l’éditeur numérique China Literature, propriété de Tencent. L’intrigue n’a pour l’heure pas été révélée mais elle devrait coller d’avantage que les films à la culture chinoise. Seul le mystérieux pseudonyme de l’auteur qui sera chargé de cette redoutable tâche a été annoncé, il s’agit de « His Majesty ».

Cette ambition de mieux coller aux standards de l’Empire du Milieu est confirmée par Wu Wenhui, le PDG de China Literature : «Nous espérons que davantage de lecteurs chinois seront exposés à l’histoire de Star Wars et que cela permettra à la franchise de retrouver de la popularité en Chine. Dans le même temps, par le biais d’expérimentations et d’explorations créatives, nous présenterons conjointement aux lecteurs chinois des histoires de Star Wars de style chinois ». Il faudra voir si cette tentative de relance est suffisante pour améliorer les résultats des prochains films. Pour l’heure, la date de sortie de L’Ascension de Skywalker en Chine n’a pas encore été annoncée.