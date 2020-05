Star Wars : quand une fillette pointe une incohérence majeure de la saga

L’univers de Star Wars compte une tripotée de fans, qui connaissent souvent l’oeuvre de George Lucas sur le bout des doigts. Au-delà des films, c’est même l’univers étendu, qu’il s’agisse de livres, de séries ou de jeux vidéo, qui constitue souvent une mine d’informations. Si Disney compte bien continuer à développer ce que l’on peut qualifier de marque, les derniers mois et même années ont aussi été entachés d’échecs marquants, à l’exemple du spin-off sur Han Solo. Si les fans portent souvent la trilogie originale aux nues, elle n’est pourtant pas sans défaut.

C’est Mark Hamill, l’interprète de Luke Skywalker, qui a attiré l’attention cette semaine sur une histoire un peu folle. tout commence par un tweet de John Roderick, le chanteur du groupe The Long Winters. Il explique avoir vu les films Star Wars à sa fille. Or, celle-ci a eu une remarque très surprenante de clairvoyance, notant une incohérence que même Mark Hamill ne peut pas expliquer.

Ma fille vient juste de me demander, ‘R2-D2 était là depuis le début de l’histoire et sa mémoire n’a jamais été effacée, alors pourquoi est-ce qu’il n’a pas simplement dit à Luke, à un moment donné, que Vador était son père ?’ Je suis resté planté là, sidéré, jusqu’à ce qu’elle hausse les épaules et s’en aille.

I read this tweet, thought long and hard… then just shrugged and walked away.#NoPlausibleAnswer https://t.co/JcMdFKjXf4 pic.twitter.com/hRVNpn2c8A

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 25, 2020