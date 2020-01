Star Wars : Disney veut produire davantage de films, de séries TV…

Vers du Star Wars a gogo chez Disney ?

Depuis le rachat de Star Wars par Disney en 2012, de nombreux fans ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de leur licence fétiche. Huit ans plus tard, Disney a proposé pas moins de trois nouveaux films, sans oublier deux spin-off, ainsi qu’une série The Mandalorian sur Disney+. Mais ce n’est visiblement pas assez…

En effet, si une saison 2 de The Mandalorian est d’ores et déjà prévue pour cette année 2020, Disney réfléchit également à de nouvelles manières de « raconter Star Wars« . Selon Disney, on estime que des séries comme The Mandalorian sont conçues pour raconter des histoires entre les films majeurs, et que les personnages de ces mêmes séries pourraient très bien avoir leur propre adaptation au cinéma. En d’autres termes, Disney pourrait tout à fait lancer un long-métrage sur un personnage secondaire aperçu dans The Mandalorian par exemple.

Des films inspirés de séries, inspirées par des films…

On sait par exemple que Disney prépare actuellement une nouvelle série Star Wars basée sur le personnage de Obi-Wan Kenobi, qui permettra de faire le lien entre les long-métrages Episode 3 et Episode 4. Il se murmure également que Disney pourrait faire revenir sur le devant de la scène le personnage de Darth Maul, sans oublier une série dédiée à Rose Tico... Bref, en ce qui concerne Star Wars, il semblerait que rien ne soit impossible du côté de chez Disney…

Pour le CEO de Disney, Bob Iger, concernant le futur de Star Wars : « J’aime la possibilité d’être vraiment agnostique en ce qui concerne la plate-forme pour laquelle le contenu est produit. Et il se peut qu’un jour, une émission de télévision devienne un film et un film une série télévisée. Je ne fais pas d’annonces ici, mais je pense qu’il est important pour nous d’être agnostiques. »

Rappelons que la plateforme Disney+ sera disponible en France à la toute fin du mois de mars, et qu’elle permettra notamment de profiter de l’intégralité Star Wars en Ultra HD 4K HDR.