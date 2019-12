Star Wars : Rose Tico pourrait bien avoir droit à sa série sur Disney+

Attention, cet article contient quelques spoilers sur le film Star Wars IX : l’Ascension de Skywalker. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous voulez garder le secret complet, mieux vaut donc arrêter votre lecture.

Depuis quelques jours, les fans ont pu découvrir dans les cinémas français le dernier opus de la troisième (et dernière ?) trilogie de Star Wars. Si, comme prévu, le film ne répond pas à toutes les interrogations que l’on pouvait avoir, on a tout de même pu revoir nos personnages favoris. Parmi eux, Rose Tico, jouée par Kelly Marie Tran, était apparue dans Star Wars : les derniers Jedi. Oui mais voilà. Sur un film de 2 heures et 22 minutes, elle apparaît à l’écran un glorieux total de 76 secondes. Pourtant on pouvait clairement voir en elle un nouveau personnage majeur. Un déséquilibre qui a provoqué un mouvement des fans en sa faveur. A l’époque de ses débuts, elle avait été victime d’une campagne de dénigrement, d’une partie du public, entre opposition à un personnage féminin fort et fonds de racisme. Mais le réalisateur John M. Chu pourrait lui rendre justice.

Rose Tico sur les traces du Mandalorian ?

Sur Twitter, le réalisateur s’est ainsi positionné pour un projet de ce type, invitant le studio à lui confier les rênes d’une telle série. Il est pourtant loin du monde des super-héros, puisque son succès majeur est la comédie Crazy Rich Asians.

Mais, plusieurs arguments jouent en faveur. Tout d’abord, la volonté d’accorder plus de place à la diversité chez Disney, déjà visible dans les choix faits pour Marvel. Par ailleurs, même si Disney veut freiner pour l’instant sur l’univers Star Wars, le succès de Mandalorian pourrait contribuer à rebattre les cartes.

Enfin, la place mineure accordée à Rose Tico serait aussi liée à un autre motif que la volonté de Disney de se protéger. Concrètement, elle était supposée interagir beaucoup avec Leia. Mais le décès de Carrie Fisher et la nécessité d’intégrer des scènes déjà utilisé de l’actrice a compliqué les choses. Cela aurait notamment lié à des coupures sérieuses au moment du montage. Et s’il était temps de se rattraper ?