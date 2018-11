Starbucks : le petit porno en WiFi (avec le café) bloqué en 2019

Fini le « Pornoccino Latte » chez Starbucks

Comme chez McDonald’s (pour ne citer que lui), Starbucks met à disposition de ses clients des accès Wi-Fi gratuits dans ses boutiques. De cette manière, il est tout à fait possible de siroter son café tout en surfant sur le web via le dernier MacBook (ou tout autre appareil). Evidemment, pour certains, c’est l’occasion de visionner du contenu pornographique en toute tranquillité, ce qui ne pourra plus être le cas en 2019.

En effet, dès l’année prochaine, Starbucks va mettre en place un nouvel outil qui permettra de bloquer toute tentative d’accès à un site pornographique depuis son réseau Wi-Fi. Pour l’heure, cette mesure est annoncée pour les Etats-Unis, mais on imagine que la chaîne va rapidement étendre ce blocage dans ses différentes boutiques, ne serait-ce que pour garder une image de marque « respectable ».

Enough is enough !

Un filtrage qui serait du à une pression mise notamment par le public, mais aussi par les médias. C’est notamment l’association Enough is Enough qui a milité pour mettre en place ce blocage, qui avait été accepté par Starbucks dès 2016, mais qui n’a jamais été mis en place. Une décision évidement positive pour le grand public, puisqu’il ne devrait plus être possible de s’asseoir à côté d’un client visionnant en toute quiétude un chef d’oeuvre du X d’antan, mais contre laquelle YouPorn s’est insurgé…

En effet, selon le vice-président de la plateforme pornographique : « Suite aux informations selon lesquelles Starbucks va empêcher les clients de chercher et de visionner du contenu pour adultes dans leurs établissements, les produits Starbucks seront officiellement interdits dans les bureaux de YouPorn à compter du 1er janvier 2019″. Bref, en 2019, pas de YouPorn chez Starbucks, et pas de Starbucks chez YouPorn.