Stargirl : une nouvelle bande-annonce explosive pour la série DC Comics

La CW joue sur la carte des super-héros depuis de longues années, notamment grâce à sa série The Arrow, et à celles qui sont nées ensuite : Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow, Supergirl… La liste est longue et continue de s’allonger, notamment avec une série sur Superman qui s’annonce très prometteuse. Mais, avant cela, il y a Stargirl qui se profile, avec tout simplement le potentiel et l’ambition de révolutionner le genre. La dernière bande-annonce donne définitivement envie d’en savoir plus.

Stargirl, l’héroïne dont nous avons besoin

Comme on en a déjà parlé par le passé, DC Comics réussit à l’heure actuelle mieux du côté des séries que Marvel. Une performance qui mise surtout sur la quantité plutôt que la qualité, les synergies et quelques performances de premier plan. Mais beaucoup des séries de la CW / DC Comics, pêchent par manque de budget.

Pour Stargirl, ce problème n’existera pas puisque la série sur la jeune Courtney Whitmore (jouée par Bec Bassinger) veut jouer dans la cour des grands. On la suivra à l’écran marcher sur les pas de son père, Starman, ancien membre de la Justice Society of America. C’est d’ailleurs celle-ci qui occupera aussi un rôle central dans la série Stargirl. L’héroïne sera accompagnée de Pat Dugan (Luke Wilson), Wildcat (Yvette Monreal) et un nouvel Hourman.

La vidéo de bande-annonce mise en ligne sur YouTube témoigne en tout cas d’une série qui se veut ambitieuse et bourrée d’action. Il faudra désormais réussir l’essai. Sa diffusion est prévue à partir des 18 et 19 mai, sur DC Universe et la CW. En France, aucun diffuseur n’est encore annoncé. Il va donc falloir s’armer de patience avant de pouvoir découvrir les aventures de Courtney Whitmore.