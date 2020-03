Stargirl, la future meilleure série de la CW ?

Dans quelques semaines, la CW qui héberge déjà l’Arrowverse au grand complet, va se doter d’une nouvelle série de DC Comics : Stargirl. Elle sera lancée à partir du 11 mai sur le site DC Universe et le lendemain sur la CW. Une première saison de 13 épisodes, produire et écrite par Geoff Johns, qui a co-créé le personnage. Si les séries diffusées par la chaîne sont souvent inégales, celle-ci recèle de nombreuses promesses. De quoi potentiellement en faire le remplaçant de Arrow ?

Stargirl, une série ambitieuse

Quand on regarde les séries de l’Arrowverse, il faut avoir un élément majeur en tête. Les budgets sont loin d’être fous et cela pèse notamment sur les effets spéciaux et plus généralement les visuels des séries. Si certains aspects peuvent être très réussis, une certaine ambiance cheap se dégage aussi. Les fans de Supergirl en savent quelque chose.

Mais, Stargirl qui est à la base une série DC Universe, possède un budget supérieur, plus semblable à celui de Titans ou de Swamp Thing. Cela devrait donc se ressentir. S.T.R.I.P.E, l’armure robotique devrait notamment avoir le droit à des rendus de très bonne qualité. Le casting de Luke Wilson prouve aussi que la série ne recule pas à la dépense, pour un de ses rôles majeurs.

Stargirl ne devra pas vivre non plus avec un bagage, lié à d’autres personnages et d’autres histoires déjà présentes dans l’Arrowverse. Or, les épisodes qui ont été dévoilés après le dernier crossover montrent bien à quel point cette situation peut se révéler (trop) complexe pour les fans. Rien ne garantit que Stargirl sera un vrai succès d’audience ni même critique. Mais sur le papier, c’est sans doute l’une des meilleures séries de la CW qui se profile.

Côté casting, on trouvera Brec Bassinger dans le rôle principal Courtney Whitmore / Stargirl, mais aussi Joel McHale, Henry Thomas, Brian Stpaf ou Meg DeLacy.