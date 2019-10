Starling Bank flirte avec le million de clients et lève 35 millions d’euros

Starling Bank fait partie de cette nouvelle génération de banques mobiles qui se sont lancées dans les dernières années. Britannique comme ses homologues Monzo, Monese ou Revolut, cette néo-banque met en avant 2 offres destinées respectivement aux particuliers et aux entreprises. Aux dernières nouvelles, elle recensait 930 000 clients et devrait « passer le million d’utilisateurs dans les semaines à venir » dixit la fondatrice, Anne Boden.

Starling Bank a levé 263M£ à date

Avec cette nouvelle enveloppe de 35 millions d’euros de cash (30M£), Starling Bank ne réalise pas le coup du siècle : Monzo a sécurisé 144 millions de dollars cet été, tandis que N26 en a levé 300 millions et que Revolut est actuellement à la recherche de 1,5 milliard de dollars pour financer son expansion. Il faut toutefois nuancer ce propos, et rappeler que Starling Bank a déjà levé 85 millions d’euros (75M£) en début d’année auprès des mêmes actionnaires qui ont participé à cet énième tour de table : Merian Chrysalis et JTC.

Dans les mois à venir, Starling Bank veut utiliser cet argent pour améliorer encore son offre aux particuliers et aux entreprises clientes, mais également pour se développer sur d’autres marchés. La jeune pousse a révélé ses ambitions en Irlande, en Allemagne et en France il y a quelques mois. Elle devra toutefois faire face à la concurrence acerbe des N26, Revolut et autres banques en ligne établies comme Boursorama ou Fortuneo sur le marché français.

A l’heure actuelle, elle met en avant une offre concentrée autour d’un compte courant et d’une carte bancaire. Les particuliers peuvent visualiser depuis l’application mobile de la banque l’historique des transactions réalisées en temps réel, avec un système de catégorisation des dépenses. Starling Bank se vante d’avoir un algorithme basé sur de l’intelligence artificielle qui permet de fournir des conseils en gestion de capital à ses utilisateurs. Elle a également mis en place une Starling Marketplace qui permet à des tierces parties d’offrir aux clients de la banque divers produits financiers en complément.