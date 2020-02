Starling Bank, la marketplace tout-en-un pour les entrepreneurs

Starling Bank n’est toujours pas arrivée en France, mais les chiffres qu’elle enregistre sur le sol britannique sont très prometteurs. Après avoir franchi le million de clients particuliers en novembre dernier, la pépite se félicite désormais d’avoir atteint les 100 000 entreprises clientes. Ce chiffre est d’autant plus impressionnant si on le compare à notre champion national Qonto, qui n’en recense que 50 000.

Contrairement aux offres bancaires simplifiées comme celle d’un Qonto ou Shine, Starling Bank a voulu offrir une expérience plus complète qui puisse rassurer les entrepreneurs, TPE et PME qui veulent changer d’établissement bancaire.

Elle a mis au point une marketplace sur laquelle diverses startups peuvent se brancher pour offrir aux entreprises une gamme de services complets. Cela ne va pas sans rappeler le projet de Lydia qui a mis en place une plateforme similaire (« Le Marché ») sur laquelle elle agrège divers produits issus de fintech, banques et autres assureurs. Lydia offre aussi des produits en son nom, à l’instar du mini crédit instantané qu’elle a mis en place via une collaboration avec Banque Casino.

Starling Bank vient d’annoncer au début du mois de février trois nouvelles collaborations qui viennent s’ajouter aux 21 autres existantes : Molo (prêteur hypothécaire), UnderPinned (plateforme d’embauche de freelances) et aussi PayStream, une plateforme qui permet de faire la comptabilité pour les indépendants. La marketplace de la néo-banque va au delà de la finance puisqu’elle offre aussi des conseils juridiques pour la rédaction de contrats de travail via Sparqa Legal.

