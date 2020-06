Start-up : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

1,2 milliard d’euros. Voici la somme que le Gouvernement français a décidé de débloquer pour aider les start-up de la French Tech cette semaine, craignant que « les géants du numérique viennent faire leur shopping en France avec des start-up qui seraient en difficulté », a déclaré le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire le 4 juin dernier. La French Tech ressort tout juste de l’épidémie de coronavirus, et voilà qu’une étude publiée par Station F a révélé tout l’impact et les effets de la crise sur les jeunes pousses du monde entier.

Fort heureusement, le ras de marée en a tout de même profité à certains, pour qui les investisseurs se sont donnés rendez-vous. Dans notre récapitulatif de la semaine au sein des start-up françaises (un nouveau rendez-vous sur Presse-citron que vous allez pouvoir suivre de façon hebdomadaire) 14 levées de fonds pour un montant total de 86 millions d’euros d’investissement ont été réalisées. Télémédecine et big data coiffent les domaines d’activités les plus prisés cette semaine. Découvrez notre sélection des 10 plus importantes d’entre-elles.

Les 10 levées de fonds à retenir cette semaine

Après un mois de mai rythmé par une levée de fonds colossale pour ContentSquare et BackMarket (175 M€ et 110 M€ respectivement), la première semaine du mois de juin se termine avec un montant total levé de 86 millions d’euros pour 14 opérations. Voici les 10 plus importantes opérations de la semaine.

Saagie lève 25 M€ Série B. Le spécialiste de l’analyse de la big data se prépare au lancement de sa nouvelle plateforme pour aider ses clients (50 % dans la banque et l’assurance) dans leurs projets. La pépite opère dans le DataOps, et compte quadrupler son nombre de clients. Sa dernière levée de fonds a fait appel à des investisseurs français dont la banque BNP Paribas et Crédit Mutuel.

H4D lève 15 M€ Selon une étude publiée par la société Prequin, entre janvier et mars 2020, les start-up de la « healthtech » auraient levé 8,6 milliards de dollars dans le monde, en hausse de 76 % par rapport à l’année dernière. En France, mis à part Doctolib, on peut noter la croissance de H4D, qui vise à luter contre le « désert médical » en installant des cabines de téléconsultation dans des établissements tels que des pharmacies. Sa dernière levée de fonds auprès de la Bpi notamment, vise à accélérer son déploiement.

Castalie lève 13,5 M€ Pour augmenter les marges et hôtels et restaurants, tout en réduisant fortement l’usage des bouteilles en plastiques, la start-up Castalie a sa solution : une fontaine à eau directement reliée au robinet, qui vient traiter l’eau pour ensuite pouvoir la servir à table sans problème. L’entreprise, qui compte 75 employés, travaille aujourd’hui avec plus de 2000 clients. Avec sa nouvelle levée de fonds, Castalie souhaite améliorer ses produits, notamment en les rendant connectés et avec des filtres réutilisables, pour une image plus responsable encore. Résolument tourné vers la transition écologique, c’est le groupe SEB, via Seb Alliance qui a réalisé l’investissement.

Et aussi…

NextProtain lève 10,2 M€ Pour le développement de ses produits alimentaires pour animaux, basés sur des insectes. Happydemics lève 5 M€ Pour le développement de sa plateforme d’étude de marché analysant et interprétant des millions de données. Didomi lève 5 M€ Pour la gestion du consentement et des préférences utilisateurs sur les sites internet notamment. Teeptrak lève 3 M€ Pour la transition du matériel dans les usines se basant sur l’Internet des Objets (IoT). EnergySquare lève 3 M€ Pour le développement de ses appareils de recharge sans fil. Spring lève 2,1 M€ Pour le lancement de ses nouvelles capsules de lessives éco-responsables. Pandobac lève 1,2 M€ Pour réduire les déchets d’emballages des grossistes alimentaires.

Terminons sur une autre actualité start-up importante cette semaine :