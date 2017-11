La startup Mon Passeport Rénovation réalise une levée de fonds de 450 000€

Mon Passeport Rénovation permet de fédérer les acteurs de la rénovation thermique des logements dans le but d’accélérer la transition énergétique.

Il y a quelques temps, Guillemin ROSI nous présentait Mon Passeport Rénovation, startup spécialisée dans l’accompagnement de travaux de rénovation énergétique. En l’espace d’un an, l’entreprise a développé de nouveaux services et surtout effectué une levée de fonds avec l’entrée au capital du groupe de presse Reworld Media.

Le marché de la rénovation énergétique

Faire des travaux n’est déjà pas une mince affaire, mais ajoutez-y une dimension énergétique et cela peut devenir un véritable parcours du combattant. Face à la quantité d’informations (plus ou moins avérées) disponible sur Internet, il est assez difficile de savoir quel type de travaux entreprendre, quelles économies vont être réalisées ou encore comment financer des travaux d’isolation.

Rappelons quelques chiffres relatifs aux enjeux de la rénovation énergétique : 275 000 logements individuels à rénover chaque année, 4 mds € d’aides financières à la rénovation énergétique ou encore 75% d’économies d’énergie visés par rénovation. Paradoxalement, 23% seulement des français réalisant des travaux ont recours aux aides financières, 9 rénovations sur 10 ne bénéficient d’aucun accompagnement et 80% des rénovations ne respectent pas les critères de performance. Ces chiffres prouvent qu’il existe un gisement de travaux important qui ne profite que peu à la rénovation énergétique, faute d’accompagnement technique et financier, et que ce marché présente ainsi un fort potentiel.

Une plateforme dédiée à l’accompagnement