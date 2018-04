La Station Spatiale Internationale remplace une très vieille imprimante

Tournez la tête. Regardez si vous en avez une, l’imprimante à côté de votre ordinateur. Il est probable qu’elle ait un maximum de 2 ou 3 ans. Là-haut, dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes utilisent un modèle qui fête ses 17 bougies ! Enfin utilisaient. Elle a été changée hier, grâce à une livraison réalisée par la mission de SpaceX.

Le nouveau modèle d’imprimante a été conçu par HP spécifiquement pour la station. Son nom de code ? Envy ISS. Elle est basée sur la OfficeJet 5740. Quelques modifications étaient bien entendu nécessaires pour une utilisation dans un environnement sans gravité. Cela concerne notamment la gestion du papier ou encore de l’encre.

Les difficultés du matériel adapté à l’espace

Il faut ne pas non plus entièrement blâmer HP, la NASA ou les autres agences spatiales. Si le délai de changement a été long, c’est aussi en partie à cause des difficultés à créer du matériel adapté aux conditions spatiales. Un challenge illustré par la fameuse anecdote du bic et du crayon à papier.

Cette véritable légende urbaine de la conquête spatiale veut que les Américains aient dépensé des millions de dollars pour développer un bic résistant à la gravité. De l’autre côté, l’URSS se contentait d’emporter un crayon à papier. D’un côté, c’est une entreprise privée qui a inventé le fameux crayon. De l’autre, les crayons papier présentaient surtout de nombreux dangers dans l’espace : bois inflammable, particules de graphite dans les conduits… Tout le monde s’est au final tourné vers le fameux stylo au coût astronomique.

Dans le cas de la nouvelle imprimante de la station spatiale, un aspect ignifuge et la capacité d’imprimer dans toutes les orientations ou presque, semblent être les seuls prérequis sortant un peu de l’ordinaire. Les astronautes s’en servent pour imprimer des éléments de mission mais aussi des document personnels, comme des lettres ou des photographies.