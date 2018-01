Et si « Steve Jobs » devenait une marque de smartphones sous Android ?

Deux frères italiens possèdent la marque Steve Jobs, avec un J croqué comme logo. Et ils ont l’intention de se lancer dans les produits électroniques. Achèteriez-vous (juste pour le plaisir) ?

La marque « Steve Jobs » existe et elle n’a rien à voir avec Apple. Fin 2017, cette marque a fait parler d’elle grâce à une bataille juridique que la firme de Cupertino a engagée contre celle-ci. Steve Jobs est une marque vestimentaire italienne, fondée par les frères Vincenzo et Giacomo Barbato. Apple a voulu empêcher les deux frères de l’utiliser via une motion contre la marque Steve Jobs déposée auprès du régulateur européen de la propriété intellectuelle.

Selon The Verge, il a été décidé par le bureau que comme le J du logo de Steve Jobs (un J croqué comme la pomme d’Apple) n’est pas comestible, il ne s’agit pas d’une copie de celui d’Apple. En ce qui concerne la marque « Steve Jobs », Apple a simplement fait l’erreur de ne pas la sécuriser.

Pour le moment, la marque des deux frères italiens ne fait que dans l’habillement (t-shirt, jeans, etc.). Cependant, ceux-ci n’excluraient de se lancer également dans les produits électroniques. C’est ce qu’affirme la version italienne de Business Insider, qui a interviewé les propriétaires de Steve Jobs. « Maintenant, imaginez un smartphone nommé « Steve Jobs Phone » avec un système d’exploitation Android et non iOS. Tout cela pourrait vraiment arriver à partir de 2018 grâce à la victoire contre un géant comme Apple. », écrit même le média.

Vincenzo et Giacomo Barbato n’ont pas spécifiquement évoqué les smartphones, mais ils ont bien l’intention de lancer des produits électroniques sous cette marque. Il pourrait s’agir de télévisions, de montres connectées ou, pourquoi pas, de smartphones.