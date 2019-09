Steve Jobs n’a vraiment pas aimé Iron Man 2 et il l’a fait savoir

En 2010, après le succès du premier Iron Man, Marvel et Robert Downey Jr remettent ça pour une suite. Un film qui se révèlera comme tous les films du MCU un vrai succès d’audience dans les salles de cinéma. Mais, d’un point de vue artistique ou même scénaristique, ce n’est pas forcément le meilleur. Loin de là même. Un avis partagé par… Steve Jobs, comme le raconte le site Indie Wire.

Pour Steve Jobs, Iron Man 2 est « nul »

A l’époque, Jon Favreau est encore sur un petit nuage. On est aussi en pleine période du rachat de Marvel et son film pourrait jouer un rôle central dans l’avenir de la franchise. Du côté financier, le film se révèle un succès écran : 624 millions de dollars de recettes dans le monde. Ramené à l’histoire complète du MCU, sur les 23 films, c’est le 15e le plus rentable. Pas si mal. Mais, pour Steve Jobs, le film était tout simplement raté. C’est ce qu’a confié Bob Iger dans son autobiographie. Il explique que celui qui était alors patron d’Apple l’a appelé après avoir été voir le film.

J’ai été voir Iron Man 2 avec Reed (son fils ndlr) la nuit dernière. C’était nul.

Bob Iger reconnaît que Steve Jobs n’avait pas vraiment tort pour ce qui est de la dimension artistique du film. Le premier film Marvel développé directement par Disney est Avengers de Joss Whedon en 2012.

Si ce témoignage peut ressembler à une anecdote, c’est aussi avec le contexte qu’il faut l’observer. Comme on vous l’expliquait il y a quelques jours, Disney et Apple ont longtemps marché main dans la main. Le patron de Disney, Bob Iger a même récemment démissionné de son poste au board de directeurs d’Apple. Ce dernier considérait même que les deux entreprises auraient pu fusionner si Steve Jobs était encore en vie.