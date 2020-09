Stockage en ligne : l’offre pCloud à -75% prend fin aujourd’hui

Exit le disque dur, c’est désormais le stockage en ligne qui est de la partie. À la fois simple et sécurisé, l’usage du cloud s’est généralisé car il permet d’avoir tous ses fichiers à portée de main et de les partager en quelques clics. Le cloud exploite également des capacités de stockage élevées pour des sauvegardes de fichiers presque sans limite.

Google Drive, OneDrive ou encore pCloud sont des noms qui font tilt. Dans le cadre de sa promotion, c’est pCloud qui est à l’honneur avec une offre Famille affichée à -75%. Cette formule intègre 2 To (2 000 Go) de stockage à vie à dispatcher entre vous et 4 membres de votre entourage qui posséderont chacun un espace privé dédié.

Cette offre expire ce soir à minuit, il reste quelques heures pour en profiter :

Profiter de l’offre pCloud à -75%

Les avantages de pCloud Famille

pCloud est un prestataire très sérieux qui est parvenu à se faire un nom grâce à sa facilité de gestion des fichiers, sa sécurité et ses formules à vie valables pendant 99 ans.

Avec pCloud, toutes vos photos et vos fichiers sont disponibles où que vous soyez grâce à une large accessibilité. En effet, on le retrouve depuis une application de bureau, sur mobile et une interface web. Tous les fichiers transitant sur son cloud sont chiffrés via l’algorithme AES-256 et sont enregistrés à 5 reprises sur différents serveurs afin d’éviter les pertes.

pCloud Famille permet de partager votre compte Premium de 2 To avec 4 autres utilisateurs. Toutefois, la vie privée de chacun est préservée car chaque membre dispose de son espace personnel. La répartition de l’espace des utilisateurs se gère facilement selon les besoins de chacun depuis l’interface web du titulaire de compte.

Le prestataire facilite les échanges en permettant l’envoi de liens de partage avec toutes personnes, même celles qui ne possèdent pas un compte chez pCloud.

Pour faciliter vos transferts, pCloud fournit un service rapide. La connexion haut débit de ses serveurs permet un accès immédiat aux informations et un téléchargement rapide de tous les fichiers.

Un compte familial 2 To et des économies de 1 050€

L’offre actuelle pCloud pour la Famille allie praticité et simplicité. Elle permet de partager jusqu’à 2 To de stockage entre 5 utilisateurs et de profiter de toutes ses fonctionnalités sans limite puisqu’elle est valable à vie.

Un seul paiement est requis pour obtenir par la suite un stockage à vie pour vous et 4 de vos proches, soit 5 espaces isolés au total. Avec sa promotion spéciale rentrée, le prix de pCloud passe de 1 400€ à seulement 350€ et vous fait donc économiser 1 050€. Le règlement peut s’effectuer par carte bancaire, PayPal ou par Bitcoin.

Notez qu’avant de vous engager, vous pouvez découvrir pCloud, l’intégralité de ses fonctionnalités et son interface en souscrivant à sa version cloud gratuite. Vous pourrez envisager de passer à un forfait Premium par la suite.

Profiter de l’offre pCloud Famille à -75%