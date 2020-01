Stranger Things feat The End Of The F***ing World, le surprenant projet de Netflix

Sur Netflix, soyons honnêtes on trouve beaucoup de contenus « mainstream », du genre qui sont taillés pour plaire au grand public et garantir des audiences maximales. C’est de bonne guerre, tant que l’on trouve aussi des projets un peu plus insolites. Dans cette catégorie, les fans de The OA pleurent sans aucun doute encore la disparition de leur série. Mais bonne nouvelle, un nouveau projet pour le moins insolite va bientôt débarquer sur la plateforme.

Netflix coche la case de l’absurde

De quoi parle-t-on ici ? D’une série qui a été commandée par Netflix aux producteurs aux producteur de The End of the F***ing World et Stranger Things. Un crossover qui aurait le potentiel de faire rougir la Justice League ou les Avengers. Il s’agit en effet de deux des séries qui ont eu le plus de succès au cours des dernières années sur Netflix. Le nouveau programme « I Am not Okay with This ». Il s’agit de l’adaptation d’un roman graphique du même nom.

Dans l’histoire, on suit les aventures d’une jeune fille de 15 ans nommée Sydney qui est dotée de pouvoirs, notamment la télékinésie. Ceux-ci s’activent à des moments tout sauf opportuns et auraient tendance à perturber la vie adolescente de la jeune adolescente qui est aussi secrètement amoureuse de sa meilleure amie. Huit épisodes sont annoncés, pour cette série qui s’annonce surprenante et sans doute attachante avec une très grosse d’absurde. C’est sans aucun doute pour ce cocktail que Netflix a misé sur cette équipe particulière.

Du côté du casting, on trouvera Sophia Lillis, vue dans Sharp Objects et Ça, incarnera le jeune Sydney. Sa mère de son côté sera incarnée par Kathleen Rose Perkins. Enfin, l’acteur qui incarnait Peter Quill jeune (Les Gardiens de la Galaxie) est aussi au rendez-vous. Lancement le 26 février.