Pourquoi Netflix annule The OA après deux saisons

Décidément, Netflix est dans une période où il annonce la fin de plusieurs séries, ce qui l’a amené à annoncer la fin de Tuca & Bertie et de Designated Survivor il y a quelques semaines à peine.

Cette fois-ci, la plateforme de streaming a révélé qu’elle mettait fin à The OA après deux saisons à peine, alors que la deuxième saison est disponible depuis mars 2019.

Mais pourquoi Netflix stoppe The OA ?

Cindy Holland, directrice des originaux de Netflix, a annoncé la nouvelle dans un communiqué rendu public lundi. Dans celui-ci, elle explique : « Nous sommes extrêmement fiers des 16 chapitres fascinants de The OA, et nous sommes reconnaissants à Brit et Zal [Brit Marling et Zal Batmanglij, les créateurs de la série, NDLR] d’avoir partagé leur vision audacieuse et de l’avoir réalisée grâce à leur incroyable talent artistique. Nous attendons avec impatience de travailler à nouveau avec eux à l’avenir, dans cette dimension et peut-être bien d’autres ».

Pour sa part, Brit Marling a regretté la fin de The OA sur son compte Instagram. Dans celui-ci, elle indique à ce sujet : « Zal et moi sommes profondément tristes de ne pas finir cette histoire. La première fois que j’ai entendu la nouvelle, j’ai bien pleuré ».

À l’origine, The OA devait avoir droit à cinq saisons sur Netflix, là où elle n’en aura finalement que deux. Cela explique, entre autres, pourquoi les fans ont été très déçus lorsqu’ils ont été mis au courant de la décision de Netflix. D’ailleurs, certains d’entre eux ont lancé une pétition afin de demander à ce que la série soit renouvelée. Dans celle-ci, son auteur explique : « Pour tous ses fans dans le monde entier, The OA signifie bien plus que ce que tous les dirigeants à la recherche de profits de Netflix ne peuvent imaginer. Cette merveille du récit unique qui a touché et relié tant de personnes ne peut pas rester inachevée. Par conséquent, nous nous engageons collectivement à ce que The OA ait la chance de terminer son histoire… parce que nous étions tous à l’écoute, de très près ».

Mise en ligne il y a une quinzaine d’heures, celle-ci rassemble déjà plus de 11 000 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes. Comme celle demandant aux scénaristes de refaire la dernière saison de Game of Thrones, elle devrait voir monter son compteur de signatures dans les heures et les jours à venir.

Sur Rotten Tomatoes, la série de Netflix était notée 84% et 83% par les critiques et par les spectateurs, soit une note plutôt bonne. À chaque fois que la plateforme fait une telle annonce, elle n’explique pas vraiment pourquoi, mais évoque cependant parfois d’autres contenus originaux « plus ambitieux ». Pour ce faire, la plateforme de streaming cherche à réduire ses coûts et à proposer des séries qui plairont à un plus grand nombre, à l’exemple de Stranger Things ou de La Casa de Papel, dont les dernières saisons ont explosé des records.

Néanmoins, cela se fait au détriment d’autres séries comme The OA, dont le compteur de visionnages n’est peut-être pas aussi haut, mais qui sont tout de même très appréciées. Dans cette logique, Netflix cherche à savoir si le fait de renouveler une série pour une autre saison peut être un moyen d’alpaguer de nouveaux abonnés ou non. En ce sens, le service de streaming dévoile rarement plus de quatre saisons lorsqu’il s’agit de ses contenus originaux.

Reste à savoir si cela ne fera pas du tort à Netflix à plus long terme, car cela risque de frustrer certains adeptes du service. Ces derniers pourraient alors faire le choix de se tourner vers une plateforme concurrente pour espérer retrouver ce qui leur avait plu avec Netflix à ses débuts ainsi que la capacité de ce dernier à sauver certains contenus.