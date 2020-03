Stranger Things : pourquoi le délai pourrait être une bonne nouvelle pour la saison 4

Comme de nombreux autres programmes, séries ou films, la production de la saison 4 de Stranger Things a été interrompu par Netflix en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour beaucoup de fans, c’est avant tout une mauvaise nouvelle puisque cela signifie qu’il faudra attendre plus longtemps pour retrouver les aventures d’Eleven et les autres. Mais, en creux, cela pourrait être une bonne nouvelle pour le série. On vous explique pourquoi.

Stranger Things, une série soumise à la pression des fans

Stranger Things s’est faite en partie une place dans le cœur des fans grâce aux multiples références aux années 80. Mais, aux origines, l’histoire de Stranger Things devait ensuite faire un saut dans les années 90. Les frères Duffer, ont même envisagé initialement l’idée de faire une saison par décennie. Bien entendu, le succès du casting original a fait voler en éclats cette possibilité.

Sauf que désormais, on se retrouve déjà avec des personnages plus jeunes que leurs acteurs. Une différence qui va aller en augmentant avec ce retard si la temporalité n’est pas modifiée. Faire un saut dans le futur, en direction des années 90 permettrait de compenser ce retard, d’offrir un nouvel environnement, de nouvelles références à la culture pop… Bref de donner un coup de jeune paradoxalement à la série. Le tournage venait tout juste de commencer quand la série a été interrompue en raison de l’épidémie de coronavirus. Techniquement cela peut donc être envisageable. Reste à voir si la production est prête à refaire le scénario, l’histoire, à repenser les choses. Dans tous les cas, les fans doivent s’armer de patience et espérer être surpris par le résultat. A l’heure actuelle, on évoque la date de début d’année 2021, voir même le printemps pour découvrir cette nouvelle saison. Affaire à suivre.