Le final de la saison 3 de Stranger Things remis en question !

C’est très certainement pour les fans l’événement de ce début d’été : l’arrivée de la saison 3 de Stranger Things, un an et demi après la sortie de la saison 2. Un long moment d’attente qui n’a pas déçu au vu des très nombreux retours positifs ! L’un des faits marquants de cette saison 3 c’est son final qui a bouleversé voir traumatisé de nombreuses personnes. Nous éviterons tout spoil pour le moment, mais sachez que la suite de cet article concerne donc le final de Stranger Things Saison 3, ainsi, pour ceux qui ne font pas partie des 40 millions de comptes à avoir déjà terminé cette saison… Passez votre chemin !

Stranger Things Saison 3 : Le final cacherait-il quelque chose d’autre ?

On le rappelle, la suite de cet article va littéralement spoiler la fin de la saison 3 ! Alors si vous n’avez pas terminé cette nouvelle saison, fuyez pauvres malheureux !

Bien que Stranger Things soit loin d’être une série ultra-heureuse, le final de la saison 3 est sans doute le plus dramatique et le plus triste depuis le lancement de la série en 2016. En effet, dans les ultimes minutes, nous assistons au sacrifice de Jim Hopper, le fameux Shérif de la ville d’Hawkins. Un événement qui donne suite au coup fatal avec une lettre très émouvante d’Hopper à Eleven, sa fille adoptive.

Bien entendu, avec la scène post-générique, les espoirs renaissent ! Et si Hopper avait survécu ? De nombreuses théories naissent chaque jour sur la toile, mais aujourd’hui, c’est David Harbour, l’acteur qui incarne Jim Hopper qui sème le doute. En effet, l’acteur semble s’amuser sur son compte officiel Instagram. Depuis quelques jours, l’acteur ne cesse de changer ses photos de profil. Chaque fois, il s’agit d’un numéro différent.

Depuis plusieurs jours, on peut voir que l’acteur change ses photos avec la suite de chiffres suivant : 6-1-8-6. C’est exactement le début du numéro de Murray Bauman, le sociopathe et ami de Jim Hopper que l’on rencontre dans la saison 02 lorsque Nancy et Johnatan enquêtaient sur l’upside down et que l’on revoit dans la saison 03 lorsque Jim, Joyce et leur ami russe Smirnoff se rendent à son domicile.

Le truc assez dingue, c’est qu’il est possible d’appeler le numéro de Bauman aux États-Unis ! Vous tomberez sur un répondeur qui vous indiquera :

Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Murray Bauman. Maman, si c’est toi, s’il te plaît, raccroche et appelle moi entre 17h et 18h, comme on s’était dit, d’accord ? Si c’est Joyce, merci pour ton appel. J’ai essayé de te joindre. J’ai des nouvelles. C’est à propos de… Bref, c’est peut être mieux si on se parle directement. Ce n’est ni bien, ni mal, mais c’est quelque chose…

Information véridique testée et approuvée par Presse-citron !

Entre ce message suspect, et la scène post-générique où les Russes annoncent détenir « un Américain », il n’y a désormais plus trop de doutes. Devrons-nous attendre la Saison 04 pour revoir notre cher Jim Hopper ? Ou alors, sera-t-il de la partie pour le mystérieux épisode de Noël qui serait en préparation..?