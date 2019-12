Streaming : la domination de Netflix et YouTube pourrait bien se réduire en 2020

Lors d’une conférence organisée en novembre dernier, Reed Hastings avait surpris l’auditoire. Le PDG de Netflix avait en effet affirmé qu’il y avait de la place pour tout le monde sur le marché du streaming car les téléspectateurs délaissent la télé et lui préfèrent désormais les plateformes. Selon lui, le combat se jouerait désormais non pas sur le nombre d’abonnés mais sur le temps passé sur chacun des services. Par nature, celui-ci est limité et les utilisateurs ne pourront pas tout regarder.

Netflix va continuer d’investir dans ses contenus

Une étude réalisée par eMarketer ne va pas être de nature à le rassurer. Selon le cabinet d’études, Netflix et YouTube devraient quelque peu pâtir de l’arrivée de nouveaux services tels que Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max. Pour l’année 2020, les adultes américains regarderont Netflix 30 minutes par jour soit une hausse de 6 %. Mais la part de Netflix sur le temps de vidéo quotidien baissera en 2020 et en 2021, passant de 27 % cette année à 26,4 et 25,7 %. La donne est exactement la même pour YouTube dont le taux passera de 23,4% cette année à 22,4% en 2020 et 21,7% d’ici 2021.

Pour Ross Benes, analyste d’eMarketer, interrogé par Variety : « Même si les Américains passent plus de temps à regarder Netflix, l’attention des gens sera désormais partagée avec les nouveaux services qui se lancent. Ce marché chargé réduira la part de temps que les gens consacrent à Netflix. »

Pas de panique pour autant, Netflix restera assez largement en position dominante. Pour conserver son leadership, l’entreprise a d’ailleurs décidé d’investir 2 milliards de dollars supplémentaires afin de renforcer ses contenus. Cela se ressent avec les films récemment sorti en exclusivité et qui auraient pu trouver leur place en salles. On pense notamment à The Irishman ou Marriage Story. L’entreprise travaille aussi spécifiquement en vue de booster son catalogue jeunesse et de rivaliser avec Disney+ très richement doté en ce domaine.