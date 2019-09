Streaming Lyon Zenit : où regarder la Ligue des Champions ? 🔴

La Ligue des Champions 2019 fait son grand retour ce soir avec Lyon – Zenit et Ajax – Lille qui sont Ă l’affiche de cette première soirĂ©e. Ceux qui voudront suivre le premier match dès 18h55 ce mardi soir peuvent profiter de l’offre 100% digitale sans engagement proposĂ©e par RMC Sport. C’est le seul moyen de voir un streaming de qualitĂ© et 100% lĂ©gal en France.

Avec cette offre spĂ©ciale disponible chez l’opĂ©rateur, vous pouvez regarder le match en streaming HD depuis votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette (et dans certains cas sur la TV). L’inscription au service de RMC Sport est simple et ne demande pas plus de quelques clics. Dès que celle-ci est validĂ©e, vous pouvez voir le streaming en direct HD.

Alors que la Ligue 1 a repris il y a plusieurs semaines déjà , c’est au tour de la Ligue des Champions 2019 de faire son retour sur les écrans en streaming, pour le plus grand plaisir des adeptes de football. La première journée s’annonce chargée avec plusieurs matchs, dont celui qui opposera Lyon à Zenit, club de football russe de la ville de Saint-Pétersbourg. Diffusé en streaming ce mardi soir à 18h55, l’un des premiers matchs de la Ligue des Champions 2019 s’annonce prometteur pour les équipes.

La Ligue des Champions 2019 verra s’affronter plus d’une vingtaine d’Ă©quipes, dont le tenant du titre Liverpool, qui avait remportĂ© l’édition dernière Ă la suite d’un match fort en Ă©motion contre les joueurs de Tottenham. Les fans de football pourront Ă©galement retrouver le vainqueur de l’Europa League, Chelsea, ainsi que la Juventus, le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone ainsi que les Ă©quipes de Lyon, Lille et le PSG, dĂ©jĂ premier au classement de la Ligue 1. Ce soir, Lille affronte d’ailleurs l’Ajax Amsterdam – grande surprise de l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Le streaming Ligue des Champions avec Ajax Lille est aussi sur RMC Sport.

Streaming pour Lyon Zenit, et Lille Ajax ?

Pour ceux qui voudront regarder le premier match Lyon Zenit de cette Ligue des Champions 2019 en streaming HD, il faudra donc se tourner vers l’offre lĂ©gale proposĂ©e par la chaĂ®ne RMC Sport. Plus concrètement, il s’agit d’un abonnement 100% digital avec engagement de 12 mois dont le tarif est de 19 euros par mois. Sans engagement, celle-ci passe Ă 25 euros par mois – ce qui permet de ne souscrire que lors des mois importants. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire maintenant, et vous pouvez en quelques minutes voir le streaming Lyon Zenit sur un Ă©cran, en très haute dĂ©finition.

L’offre de RMC sans engagement dont nous parlons ci-dessus permet de suivre le streaming des matchs depuis son mobile, son ordinateur, sa tablette mais aussi son écran TV. Pour obtenir cette dernière possibilité, il faudra utiliser une Smart TV Android, un Chromecast ou encore une Apple TV pour voir en streaming Lyon Zenit, ou Lille Ajax.

Pour les abonnĂ©s Ă l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com SFR (que ce soit forfait mobile ou box internet), l’abonnement Ă RMC Sport n’est plus Ă 19 euros par mois, mais Ă 9 euros seulement. Il existe Ă©galement une seconde offre rĂ©pondant au nom de Pass Sport : celle-ci comprend RMC Sport, mais aussi BeIN Sports. Celle-ci est sans engagement et coĂ»te 29 euros par mois. Elle inclut aussi tout le streaming Ligue des Champions 2019.

OĂą regarder un streaming Ligue des Champions ?

Outre la Ligue des Champions 2019 en streaming, l’abonnement RMC Sport comprend l’accès à de nombreuses autres compétitions telles que la Liga Europa, la Premier League (Angleterre) ou la ligue de football portugaise. L’accès à d’autres sports comme le tennis ou la NBA est aussi de la partie. Pour les fans de football les plus mordus, il existe l’offre streaming citée plus haut qui combine RMC et BeIN Sport pour 29 euros par mois.

En somme vous n’avez qu’à souscrire Ă l’offre RMC pour savoir oĂą et comment voir Lyon Zenit en streaming ce soir. Vous bĂ©nĂ©ficierez donc d’une offre 100% lĂ©gale, en HD et accessible sur diffĂ©rents supports comme votre smartphone ou votre ordinateur. C’est une excellente occasion de passer une très bonne soirĂ©e dans son salon chez soi et de profiter d’un très beau jeu qui soit digne d’une Ligue des Champions 2019.

Le coup d’envoi du streaming Lyon Zenit a lieu ce soir à 18h55, voici l’offre RMC Sport :

