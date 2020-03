Streaming : quelles sont les raisons qui poussent les utilisateurs à se désabonner ?

Depuis l’an dernier, la guerre du streaming bat son plein entre les nombreux services existants. En position de leader, Netflix tente de contrer la concurrence constituée par des géants comme Disney+ ou Apple TV+. Ces derniers seront très bientôt rejoints par HBO Max ou encore Peacock. Face à cette offre pléthorique, les consommateurs vont devoir trancher car ils n’auront bien souvent ni l’argent, ni le temps pour utiliser l’ensemble de ces offres.

L’institut Nielsen a effectué le mois dernier un sondage auprès des clients américains de ces plateformes afin de mieux comprendre leurs motivations. Il leur a notamment été demandé les raisons qui pourraient les faire se désabonner. Une réponse domine largement toutes les autres. 42 % des personnes interrogées estiment en effet qu’elles abandonneraient leur souscription si elles ne l’utilisaient pas suffisamment la plateforme pour que le coût en vaille la peine.

Netflix investit massivement dans ses contenus pour rester attractif

Les consommateurs semblent donc faire un rapide calcul coût-avantage afin de savoir si un service mérite l’argent qu’elle lui consacre chaque mois. Cette analyse rejoint finalement la vision du président de Netflix Reed Hastings. Lors d’une conférence donnée l’an passé à New York, celui-ci estimait en effet que la bataille ne se jouera pas forcément sur le nombre d’abonnés mais sur le temps passé sur chacun des services.

Il faut donc que le client en ait pour son argent. Netflix qui dispose d’un prix plus élevé que la concurrence en a bien conscience et investit massivement dans ses contenus. En 2020, certains analystes prévoient même que ses dépenses dépassent les 15 milliards de dollars. De quoi remplir régulièrement son catalogue de contenus originaux et éviter les désabonnements.

La firme travaille aussi pour mettre en valeur ses productions. Outre un marketing bien ficelé qui tease ses séries les plus populaires, la plateforme propose désormais un top 10 quotidien sur sa homepage. Cela permet de ne rien rater et surtout, de maintenir les utilisateurs en alerte. Ces efforts semblent nécessaires car la concurrence ne manquera pas d’exploiter chaque faiblesse du géant du streaming mondial.

De son côté, Disney+ lance les préinscriptions à quelques jours de son arrivée en France :

Découvrir Disney+