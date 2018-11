Structural Awards 2018 : le « Steve Jobs Theater Pavilion » d’Apple a été récompensé

C’est Foster & Partners qui avait déjà été récompensé lors des StructuralAwards 2014 pour l’Apple Store d’Istanbul en Turquie, qui a une nouvelle fois été couronné de succès et d’hommages pour le travail accompli sur le « Steve Jobs Theater Pavilion » d’Apple, inauguré l’an dernier.

Le « Steve Jobs Theater Pavilion » d’Apple est la plus grande structure au monde, uniquement supportée par du verre

Il faut dire que ce bâtiment est non seulement une œuvre d’art, mais également une impressionnante prouesse technique, voire un défi à la résistance des matériaux. En effet, ce qui saute au yeux c’est la pureté des lignes, la transparence, les jeux de lumière à travers les parois de verre, qui confèrent à l’ensemble légèreté, raffinement magistrale et une « simplicité » architecturale qu’il est difficile d’atteindre. Une simplicité esthétique, mais une complexité technique à la fois, car sans y paraître, le « Steve Jobs Theater Pavilion » d’Apple est la plus grande structure au monde uniquement supportée par du verre.

Et quelle structure ! 44 rayons en fibre de carbone, une impressionnante surface d’un diamètre 47 mètres pour un poids total de 80 tonnes. L’ensemble de la structure du toit est simplement posée sur les parois de 4 strates de 12 mm chacune, d’une hauteur de 7 m, disposées en forme de cercle. Le plus étonnant réside dans les connexions du bâtiment, ne cherchez pas des gouttières, des câbles électriques, des câbles réseaux, des conduits, etc. tout est caché dans les joints qui séparent les parois de verres (des espaces de seulement 3 centimètres…).

La réalisation d’un nouveau campus pour Apple est la toute dernière réalisation à laquelle feu Steve Jobs avait participé. On peut dire que même sa dernière œuvre aura été un succès et que l’homme d’affaires était réellement un visionnaire de A à Z. Si les news insolites concernant le nouveau campus d’Apple vous intéresse, nous vous recommandons de visionner cette étonnante réplique en LEGO de 85.000 pièces ou encore cette actu sur les employés qui se cognent la tête un peu partout sur les parois en verre !