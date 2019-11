Suivez en direct les annonces du Xbox X019 de Londres 🔴

Ce soir à partir de 21h, Microsoft va prendre une nouvelle fois la parole pour un énorme événement : Le X019. Un événement londonien qui est tout simplement considéré comme le « plus gros événement Xbox jamais réalisé ». Nous allons suivre cet événement en direct pour découvrir toutes les grosses annonces de la soirée ! Nouveaux jeux dans le Xbox Game Pass, nouvelles annonces de jeux en développement, nouvelles exclusivités, nouveaux rachats de studios ? La soirée promet d’être belle !

X019 – 14 NOVEMBRE 2019 – 21H

21H – DĂ©but de la confĂ©rence. Première vidĂ©o avec la bande-annonce de lancement de Star Wars Jedi Fallen Order qui sortira donc demain sur PS4, Xbox One et PC.

21H09 – Premier gros Ă©vĂ©nement, la nouvelle licence de Rare (Sea of Thieves, Banjo Kazooie) se dĂ©voile ! Il s’agit d’Everwild, un jeu qui mettra en avant la nature dans un voyage qui se promet incroyable. Il s’agirait ainsi de la première des deux nouvelles licences en approche chez Rare.

Une équipe devrait donc poursuivre le développement de Sea of Thieves, tandis qu’une nouvelle équipe travaillera sur le développement d’Everwild.

21H14 – C’est au tour d’Obsidian de dĂ©voiler sa nouvelle licence ! Trois semaines après la sortie de l’excellent The Outer Worlds, le studio sera de retour dans les prochains mois avec Grounded ! Pour faire court, il s’agit d’un jeu de survie donc le concept et les graphismes rappellent grandement un certain Fortnite.

21H17 – Nouvelle « World Premiere » avec West of Dead, un jeu avec une direction artistique très particulière mais qui s’annonce très intĂ©ressante et dont la bĂ©ta dĂ©bute dès ce soir sur Xbox One !

21H19 – Microsoft montre une nouvelle fois Rust, un jeu prĂ©vu pour Xbox One pour l’annĂ©e prochain.

21H22 – Annonce de Kart Rider Drift, un jeu de Kart Ă mi-chemin entre Mario Kart et Crash Team Racing mais avec un cĂ´tĂ© plus « enfantin ». Il s’agirait apparemment d’un jeu complètement compĂ©titif pour l’eSport. Cependant, au niveau de la direction artistique et de l’originalitĂ© ce n’est pas exceptionnel.

21H22 – Nouvel aperçu de Bleeding Edge, la nouvelle crĂ©ation de Ninja Theory. Un genre d’Overwatch en troisième personne, avec un nouveau trailer qui ne montre pas grand-chose avec une direction artistique toujours bien assumĂ©e ! Histoire surtout de dĂ©voiler la date de sortie fixĂ©e au 24 mars 2020, avec une bĂ©ta fermĂ©e pour le 14 fĂ©vrier 2020.

21H30 – Nouvelle annonce avec Planet Coaster, un simulateur de construction de parc d’attractions.

21H35 – Dontnod Entertainment dĂ©voile sa nouvelle licence « Tell me Why » ! Un jeu narratif Ă la Life is Strange. Petite question autour du studio qui est mentionnĂ© comme « Xbox Game Studio ». Est-ce que Dontnod fait dĂ©sormais partie des studios Microsoft ?

21H36 – Nouveau « World Premiere » avec un nouveau jeu musical : The Artful Escape.

21H38 – Nouvelle prĂ©sentation du Project Xcloud qui devrait embarquer plus de 52 jeux dans les prochains mois. Le service devrait arriver partout dans le monde dans les prochains mois. Pour le moment, c’est encore rĂ©servĂ© aux États -Unis, Canada, Royaume-Uni. Le service sera compatible avec les manettes Bluetooth (PS4 comprise ?), ainsi que pour les services Android.

EA fera parti des Ă©diteurs partenaires du Project XCloud. Madden NFL 20 sera donc le premier jeu d’Electronic Arts Ă arriver dans le catalogue du Project XCloud. Un bon coup pour les USA, pas trop pour l’Europe dont FIFA est plus populaire.

Dès l’annĂ©e prochaine, le Project XCloud sera inclut dans le Game Pass !

21H45 – Trois opus de Yakuza (exclu PlayStation jusqu’Ă maintenant) sont annoncĂ©s sur Xbox pour 2020 avec intĂ©gration directement dans le Game Pass !

21H48 – Annonce d’un jeu assez mystĂ©rieux avec Drake Hollow.

21H50 – Annonce de Halo Reach qui arrive pour la première fois sur PC sur le Microsoft Store et sur Steam, mais aussi sur Xbox One, en 4K dès le 3 dĂ©cembre prochain. Le tout dans le Game Pass bien entendu !

21H53 – Place aux Français d’Asobo Studio avec Flight Simulator ! Un tout nouveau trailer juste incroyable, bluffant de rĂ©alisme avec, pour rappel, TOUTE la Terre modĂ©lisĂ©e !

21H55 – Place Ă l’annonce officielle d’Age of Empire IV !

22H00 – Il est l’heure de parler de CrossFireX qui sera en collaboration avec Remedy (Max Payne, Alan Wake, Control). Le studio s’occupera de la partie « solo » du jeu. Le jeu est dĂ©veloppĂ© par trois studios au total. Place ensuite au trailer de gameplay avec de bonnes musiques, et visuellement plutĂ´t joli ! Un jeu multi PC qui arrive donc sur Xbox One avec pour la première fois du solo.

22H05 – Annonce d’une nouvelle « World Premiere » avec Last Stop. Un jeu cartoon, qui semble bien sympathique !

22H07 – C’est le moment de parler de Minecraft Dungeon pour une petite dĂ©monstration de gameplay qui ne va rien rĂ©volutionner dans le genre, mais qui risque de plaire aux fans de Minecraft ! Sortie prĂ©vue pour avril 2020 !

22H12 – Il est l’heure de parler du fameux Xbox Game Pass avec l’arrivĂ©e d’une multitude de Final Fantasy pour 2020 ! Il en est de mĂŞme pour l’ensemble des premiers Kingdom Hearts qui n’Ă©taient jamais sortis sur Xbox !

22H16 – Annonce de nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass dont Rage 2, The Witcher 3, DarkSider III… Pour ensuite enchaĂ®ner aux jeux de la scène indĂ©pendante !

22H22 – L’arrivĂ©e du patron Phil Spencer sur la scène. Cela annonce donc du lourd !

22H27 – Finalement, beaucoup de bla-bla, mais aucune annonce et rien de fou Ă part un petit pic Ă Google et Stadia.

22H28 – Wasteland 3 se monter, un pure RPG pour conclure la cĂ©rĂ©monie. Il ne sera pas obligatoire d’avoir jouĂ© aux deux premiers pour comprendre et prendre du plaisir dans cette suite. Pour justifier les propos, place au tout premier trailer du jeu. Sortie prĂ©vue le 19 mai 2020 !

C’est la fin de cet Ă©vĂ©nement Inside Xbox pour le X019. Tout au long du weekend les fans Xbox pourront jouer en avant-première Ă des jeux. Pour les autres, de nombreux streams seront Ă suivre sur les diffĂ©rents rĂ©seaux sociaux de Xbox !

Merci Ă tous d’avoir suivit cet Ă©vĂ©nement avec nous !