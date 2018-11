Super Smash Bros Ultimate : le coffret collector ultime (que vous ne pourrez pas vous offrir)

Super Smash Bros Ultimate aussi en version (méga) collector

Nintendo vient tout juste de lancer sur Nintendo Switch le tout nouveau Pokémon Let’s Go (dont le test made in Presse-Citron est disponible à cette adresse), mais le géant nippon prépare déjà l’arrivée d’un autre hit très attendu. En effet, le 7 décembre prochain, c’est un certain Super Smash Bros Ultimate qui va arriver sur Nintendo Switch.

Si les bundles contenant la console et un code pour télécharger le jeu sont déjà disponibles en boutiques, les fans de Smash Bros pourront également se faire plaisir avec divers périphériques de jeu dédiés, notamment au niveau des manettes. Pour les fans les plus « Ultimate », Nintendo a prévu un pack collector particulièrement imposant, qui ne sera produit qu’en 50 exemplaires.

Ce coffret collector contiendra évidemment le jeu sur Nintendo Switch, une affiche collector… sans oublier un total de 64 Amiibo ! En effet, toutes les figurines Nintendo en rapport avec le jeu de combat seront présentes dans cette édition ultra collector de Super Smash Bros Ultimate.

A l’heure actuelle, impossible de connaitre le prix de ce coffret, ni même sa date de disponibilité. On sait néanmoins qu’il faudra être très rapide le 7 décembre prochain, puisque c’est à compter de ce jour que ce dernier sera mis en vente. A noter que le coffret inclut également des Amiibo dont la date de sortie est calée à février 2019. Enfin, si les chances de mettre la main sur ce coffret étaient déjà minces, il est important de souligner que ce pack collector est pour l’heure réservé uniquement au Japon.