Supergirl : la série de la CW va tirer sa révérence à l’issue de la saison 6

Une nouvelle page s’apprête à se tourner pour la CW et l’Arrowverse. Après le départ de Stephen Amell qui jouait l’archer vert, celui de Ruby Rose qui était Batwoman et celui d’Hartley Sawyer (Ralph Dibny dans The Flash), un autre vient s’ajouter à la liste. C’est Melissa Benoist, l’actrice qui incarnait Supergirl dans la série éponyme qui tourne la page alors que la série prendra fin avec la sixième saison.

Supergirl, des adieux concertés ?

Avec la fin de la saison 6, les aventures de Kara Danvers / Supergirl prendront donc fin sur la CW. Si on ne peut pas vraiment parler de succès d’un point de vue de la critique, ni même de la qualité intrinsèque du show, le programme porté par plusieurs personnages féminins forts et même la première super-héroïne transgenre, avait clairement rencontré son public au niveau des audiences.

D’un point de vue narratif, le personnage de Supergirl s’était aussi parfaitement intégré dans l’Arrowverse et a même permis l’introduction de Superman, qui aura bientôt sa série dédiée. Bref, l’avenir semblait plus ou moins parfait. La décision est donc plutôt surprenante et pourrait décevoir les fans, même si les chiffres commençaient à baisser depuis la dernière saison. La grossesse de l’actrice a aussi pu jouer un rôle dans la décision de mettre fin à l’aventure.

Mais, Melissa Benoist a émis un communiqué qui inciterait plutôt à penser qu’il s’agit d’une décision concertée. Elle souligne à quel point ce fut un « honneur d’incarner un personnage aussi iconique » et salue notamment l’impact que la série a eu sur les jeunes filles autour du monde. La dernière saison comptera 20 épisodes et devrait donc permettre de beaux adieux à la super-héroïne. A moins que dans les prochaines années, elle ne s’offre à nouveaux quelques caméos, à l’occasion d’un crossover ou dans les autres séries de l’Arrowverse. Tout dépendra du final que lui offre le studio .