Une « superlune de sang », la dernière éclipse totale à voir avant 2022

Dans la nuit de dimanche 20 janvier à lundi 21, les habitants de plusieurs continents tels que l’Europe et l’Afrique de l’Ouest pourront apprécier le spectacle d’une éclipse totale, une « superlune de sang » qu’il ne sera ensuite plus donné de voir avant quatre ans.

Une éclipse lunaire avec une phase totale d’environ une heure

Selon les tableaux horaires de la NASA, l’éclipse totale aura lieu de 3h34 à 6h51 GMT, soit 4h34 à 7h51 en France, ce qui signifie qu’il faudra certainement mettre son réveil pour voir pleinement le satellite se teinter de couleur. La phase de totalité durant laquelle la Lune sera totalement rouge aura lieu de 5h41 à 6h43 du matin en France et 0h41 à 1h43 dans les Antilles.

En comparaison, cette éclipse totale sera beaucoup moins longue que celle qui a eu lieu au cours de l’été 2018. Considérée comme la plus étendue du siècle, celle-ci avait duré pas moins de 1h43. Comme durant le mois de juillet, la superlune de ce dimanche ne nécessite pas de porter des lunettes de protection, pourtant indispensable lors d’une éclipse solaire.

Quant à la prochaine éclipse totale, elle aura lieu à la date du 16 mai 2022. Jusque là, il faudra hélas se contenter d’éclipse partielle, car ces mêmes phénomènes ne pourront pas être vus depuis la France puisque la Lune sera déjà couchée ou ne sera pas levée au cours de ces prochaines années.

Pour ce qui est de la couleur rouge « sang », celle-ci vient du fait que les rayons du soleil n’atteignent plus directement la Lune, mais sont déviés. Une partie des rayons rouges est filtrée par l’atmosphère terrestre et renvoyée vers le satellite tandis que les autres divergent vers l’extérieur. Comme l’indique l’Observatoire de Paris, c’est ce même phénomène d’atténuation qui permet au Soleil de prendre une couleur rouge lorsqu’il se lève et qu’il se couche.

