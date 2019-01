La Chine est le premier pays à se poser sur la face cachée de la Lune

La Chine a annoncé que son module d’exploration Chang’e-4 avait réussi à se poser sur la face cachée de la Lune aujourd’hui, soit environ un mois après son départ de la Terre.

#BREAKING China’s Chang’e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2

