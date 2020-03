Sur Android, WhatsApp vous permettrait bientôt de chiffrer vos sauvegardes

À l’instar de Signal ou de Telegram, WhatsApp utilise le chiffrement de bout en bout. Cela signifie que, théoriquement, les messages que vous échangez sur cette plateforme sont illisibles lorsque ceux-ci transitent sur les serveurs de WhatsApp.

Néanmoins, il est important de noter que si vous faites une sauvegarde sur iCloud ou bien sur Google Drive de vos données, celles-ci ne sont plus protégées par le chiffrement de bout en bout proposé par WhatsApp. Cela est d’ailleurs précisé sur les pages d’aide du service de messagerie :

« Les fichiers médias et messages que vous sauvegardez ne sont pas protégés par le chiffrement de bout en bout de WhatsApp lorsqu’ils sont dans Google Drive », lit-on dans la FAQ sur les sauvegardes Google Drive. Et pareillement, WhatsApp précise, sur une autre page, que « Les messages et fichiers médias que vous sauvegardez ne sont pas protégés par le chiffrement de bout en bout de WhatsApp lorsqu’ils se trouvent sur iCloud. »

Or, comme nous l’avons précédent indiqué, lorsque vos données peuvent être lues sur les serveurs des entreprises comme Apple ou Google, des gouvernements peuvent faire envoyer des requêtes à ces entreprises pour y accéder.

Il y a un mois, Pavel Durov, le patron de Telegram, qualifiait même iCloud d’outil de surveillance et accusait les services de messagerie comme WhatsApp qui utilisent iCloud pour le stockage des sauvegardes de faire partie du problème.

Bientôt, un moyen de chiffrer les sauvegardes WhatsApp ?

La bonne nouvelle, c’est qu’apparemment, WhatsApp songe à proposer une fonctionnalité qui permettra de protéger les sauvegardes de son service de messagerie lorsque celles-ci sont stockées sur des services cloud tiers.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite, mais d’après un article d’Android Central, qui relaie le site WABetaInfo, WhatsApp testerait actuellement une fonctionnalité sur Android qui permet de protéger avec un mot de passe les sauvegardes lorsque celles-ci sont hébergées sur Google Drive.

Actuellement, la fonctionnalité serait encore testée en alpha et à un stade rudimentaire. Néanmoins, d’après WABetaInfo, cela « suffit de comprendre quel est son but. Fondamentalement, la fonctionnalité permet de crypter votre sauvegarde avec un mot de passe, de sorte que vous êtes sûr que personne (ni WhatsApp ni Google) ne pourra voir son contenu. »

Mais bien entendu, pour le moment, cette information est encore à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné qu’elle ne provient pas d’une source officielle. De plus, il est toujours possible pour WhatsApp de faire machine arrière.