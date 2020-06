Sur Facebook, une nouvelle fonctionnalité fait disparaître les publicités politiques

En période électorale, nos fils d’actualité ont tendance à afficher plus d’actualité politique, mais aussi des publicités qui soutiennent (ou dénigrent) des candidats. Mais la bonne nouvelle, c’est que Facebook proposera enfin une fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs et à ceux d’Instagram qu’ils ne souhaitent pas voir ce type de publicité. Cette nouvelle fonctionnalité sera d’abord lancée aux États-Unis, où l’élection présidentielle a lieu cette année.

Mise à jour : Facebook a décidé de rejoindre les rangs de Twitter et censure des annonces de Donald Trump sur son réseau social. Cliquez ici pour en savoir plus.

« À partir d’aujourd’hui pour certaines personnes et pour s’étendre à tout le monde aux États-Unis au cours des prochaines semaines, les gens pourront désactiver toutes les publicités à caractère social, électoral ou politique », indique le réseau social. La désactivation de ces publicités peut se faire dans les paramètres des publicités sur Facebook et sur Instagram. Et si pour le moment, cette nouveauté n’est accessible qu’aux USA, Facebook compte rendre celle-ci disponible dans d’autres pays où des dispositifs sont en place pour contrôler les publicités politiques.

Les publicités politiques sur les réseaux sociaux ont été un sujet de polémique en 2019. Facebook a continué à accepter ce type de publicité, mais a annoncé cette possibilité de bloquer ce type de pub pour les personnes qui ne souhaitent pas en voir. De son côté, Twitter a décidé de bannir les publicités politiques.

Facebook veut encourager les Américains à voter

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité qui permettra de cacher les publicités politiques aux États-Unis entre dans le cadre d’une série de mesures qui sont prises par Facebook pour l’élection présidentielle. En substance, le numéro un des réseaux sociaux veut encourager plus d’Américains à voter via un centre d’information sur l’élection présidentielle qui est assez similaire au centre d’information lancé par Facebook pour le COVID-19.

Ce nouveau centre d’information aidera les électeurs américains à s’enregistrer, à recevoir des informations provenant des sources officielles, etc. L’objectif de l’entreprise : aider 4 millions d’électeurs à s’enregistrer. « À moins de cinq mois des élections américaines, Facebook lance aujourd’hui la plus grande campagne d’information sur le vote de l’histoire américaine », indique Naomi Gleit, VP of Product Management and Social Impact.

Facebook devra également gérer les problèmes d’interférence depuis l’étranger via sa plateforme, alors que l’entreprise est toujours hantée par le scandale Cambdridge Analytica.