Sur Netflix, quels ont été les contenus les plus regardés en mars ?

Les chiffres le montrent, Netflix a connu une forte augmentation de son utilisation depuis le confinement total conséquent au coronavirus. C’est le cas en France, mais aussi dans de nombreux autres pays, si bien que le service de streaming a été dans l’obligation de réduire ses débits au sein de l’UE. D’autres plateformes de vidéos ont fait de même afin d’éviter une potentielle saturation d’Internet dans certaines zones géographiques.

Netflix : les séries et films les plus regardés en mars

Dans ce contexte un peu particulier, il est assez logique que les habitants des pays confinés se tournent vers Netflix et d’autres plateformes de streaming afin de passer le temps. Avec les équipes de Reelgood, BGR s’est penché sur le contenu regardé par les utilisateurs du service durant le mois de mars.

Voici les séries et les films les plus visionnés au cours du mois dernier. Le média ne précise pas la zone géographique concernée, mais on peut supposer qu’il s’agit des États-Unis.

10. Better Call Saul

9. La Casa de Papel

8. Tiger King : Murder, Mayhem and Madness

7. The Trials of Gabriel Fernandez

6. I’m not okay with this

5. Stranger Things

4. Sex Education

3. Crash Landing on You

2. Elite

1. Love is Blind

Cette liste montre quelques surprises qui dépassent les séries qui se retrouvent dans la majorité des classements portant sur les contenus les plus regardés sur Netflix. Il n’est pas étonnant de retrouver Elite par exemple, car la saison 3 de la série espagnole a été dévoilée le 13 mars par la plateforme de streaming. De son côté, Love is Blind a vu le jour mi-février suivi par I’m not okay with this tandis que Sex Education a eu droit à sa saison 2 au mois de janvier.

Il est déjà un peu plus surprenant de retrouver Stranger Things en numéro 5 de cette liste, puisque la dernière saison est disponible sur Netflix depuis juillet dernier. On peut donc supposer que la série a été découverte puis binge-watché depuis la première saison à l’occasion du confinement —comme La Casa de Papel. Plus largement, il ne serait d’ailleurs pas étonnant que certains adoptent cette logique en commençant de nouvelles séries sur lesquelles ils ne s’étaient pas penchés jusqu’ici par manque de temps ou autre.

Le contenu le plus surprenant de cette liste est certainement Tiger King : Murder, Mayhem and Madness (Au Royaume des Fauves en français). Cette mini-série produite par Netflix a fait son arrivée sur le service le mois dernier sans que la plateforme n’en fasse trop sa promotion.

Cette histoire vraie revient sur la vie d’un propriétaire de zoo condamné pour avoir voulu faire tuer une militante de la cause animale. Aux USA, la série est très largement visionnée depuis sa sortie à la fin du mois de mars. Pour ceux qui sont intéressés, elle compte sept épisodes d’une quarantaine de minutes.