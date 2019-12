Sur Netflix, quels sont les 5 films et séries à découvrir ce week-end ?

Alors que décembre vient de commencer, Netflix accueille de nouveaux contenus tout en faisant ses adieux à d’autres. Nous vous avons préparé notre habituelle sélection du week-end avec le traditionnel film du dimanche soir. Au programme, une trilogie suédo-danoise et une nouvelle série imaginée par le service de streaming. Mais pas de films de Noël.

Netflix : 5 films et séries à voir ce week-end

La nouvelle série Netflix : V-Wars

Dévoilée il y a quelques jours sur Netflix, cette nouvelle série de science-fiction raconte comment le Dr. Luther Swann voit sa vie changer après que son meilleur ami se soit transformé en une créature d’horreur qui se nourrit de sang humain. La maladie se propage au point que l’humanité finit par se diviser en deux catégories.

La saison 1 compte dix épisodes d’une quarantaine de minutes.

La trilogie du week-end : Millenium

Adapté de romans éponymes, Millenium a fait son arrivée sur Netflix il y a quelques jours. Il s’agit là de la trilogie suédo-danoise réalisée par Niels Arden Oplev, à ne pas confondre avec l’adaptation américaine Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes. L’histoire met en lumière la vie de Mikael Blomkvist, un journaliste qui vient de perdre un procès en diffamation. Lisbeth Salander et lui tenteront de résoudre une disparition vieille de plusieurs années. Les trois films dont disponibles sur le service de streaming. Attention, certaines scènes sont particulièrement violentes.

Le documentaire sportif Netflix : Little Miss sumo

Dévoilé sur Netflix en 2018, le documentaire met en lumière la vie de Hiyori, une jeune prodige du sumo bannie de la compétition. Elle fera tout son possible pour tenter de faire évoluer les règles et établir l’égalité dans ce sport au détriment d’une misogynie ultra-présente.

Le film de science-fiction : Ares

Sorti en 2016, le film disponible sur Netflix dépeint la ville de Paris en 2035. L’ordre mondial n’est plus ce qu’il était quelques années auparavant et la France est devenue un pays en situation très précaire. Dans ce nouveau monde chaotique, beaucoup de révoltes ont lieu régulièrement. Pour calmer les esprits, le gouvernement diffuse des combats ultra-violents dans lesquels s’affrontent des candidats dopés. Arès va devoir tenter de sauver sa sœur qui a été arrêtée.

Le film du dimanche soir : Marriage Story

Également sur Netflix depuis peu, ce film raconte le divorce entre un metteur en scène et une comédienne. La situation les pousse tous deux à l’extrême et ils tentent malgré tout de garder une famille unie. Au casting, l’excellente Scarlett Johansson et Adam River.