Sur Netflix, voici 5 films et séries à voir en streaming dès ce week-end

Comme à son habitude, Netflix accueille un tas de nouveautés sur son service de streaming. La plateforme fait évoluer son catalogue pour satisfaire les utilisateurs avec des séries, des films et des documentaires —dont certains sont produits par la société elle-même.

Chaque week-end, nous vous proposons donc une petite liste non exhaustive de contenus à découvrir, dont le traditionnel film du dimanche soir. Voici de quoi passer le temps dès ce soir et dans les jours à venir, faute de pouvoir suivre des activités extérieures.

Netflix : les 5 séries et films à voir

La série feel-good : Community

Disponible sur Netflix depuis quelques jours, Community est une série initialement diffusée par la chaîne NBC. Si le premier épisode date de 2009, celle-ci n’a pas pris une ride au fil des années. Côté histoire, la série suit les aventures de Jeff, un avocat voué à retourner à l’école après que le barreau ait découvert qu’il avait falsifié son diplôme d’avocat. Sur place, il tente rapidement de séduire Britta en inventant un faux groupe de soutien dédié à l’espagnol. Mais tout ne se passe pas comme prévu et l’évolution du groupe en question prend une autre tournure.

Community compte six saisons (25 épisodes pour les quatre premières saisons et 13 pour les saisons 5 et 6).

Le film Netflix : Sergio

Accessible sur Netflix depuis ce jour, ce film biographique revient sur la vie de Sérgio Vieira de Mello, un diplomate à l’ONU qui se retrouve dans une situation particulièrement complexe à gérer en Irak juste avant les attentats du 11 novembre. Il va devoir assurer la mission la plus dangereuse de toute sa carrière.

La nouvelle série Netflix : Outers Banks

Sur Netflix depuis deux jours, cette série teen s’intéresse aux aventures d’un groupe d’adolescents vivant sur une étrange île où toutes les inégalités sont exacerbées. Ceux-ci font une découverte qui les mènera à la recherche d’un trésor lié à la disparition mystérieuse du père de John B, un des ados du groupe.

Actuellement, elle est numéro 8 du classement en France. La saison 1 compte 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

La téléréalité Netflix : The Circle Game

Également disponible sur Netflix depuis quelques jours, cette émission de téléréalité permet un évident parallèle avec la situation actuelle de plusieurs pays dans le monde. Dans celle-ci, les candidats sont confinés dans un immeuble et ne peuvent communiquer que par le biais d’une application dédiée. Ceux-ci commencent la partie en créant leur profil avant d’aller se présenter aux autres via le service. Le joueur le mieux noté remporte la partie… ainsi qu’une belle somme d’argent.

The Circle Game compte une saison de 12 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : La Folie des hauteurs

Accessible sur la plateforme depuis ce jour, ce film produit par Netflix raconte l’histoire d’un jeune homme aux dents longues qui semble prêt à tout pour devenir riche. À Berlin, il bouleverse les règles du marché de l’immobilier à coup d’arnaques pour arriver à son objectif, mais le jeu risque bien de ne pas tenir très longtemps.