Sur Netflix, voici 5 séries britanniques à découvrir

Si la dernière saison de Peaky Blinders a fait son arrivée sur Netflix il y a quelques jours, la série à succès est loin d’être la seule d’origine britannique à être disponible sur le service américain. Nous vous proposons une petite liste de séries anglaises à voir sur la plateforme, l’occasion de profiter d’un accent qui change de celui des américains.

Cette sélection est non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos séries britanniques préférées en commentaire. Vous pouvez également consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois d’octobre.

Netflix : 5 séries britanniques à voir

La série policière : Sherlock

Difficile de faire une liste des meilleurs contenus britanniques sur Netflix sans évoquer Sherlock, une série initialement diffusée sur la BBC One. Cette dernière est une adaptation libre des romans et nouvelles d’Arthur Conan Doyle et elle se situe dans un contexte contemporain plutôt qu’au XIXe siècle. L’on peut donc suivre la vie de Sherlock Holmes, détective chargé d’aider Scotland Yard à résoudre des enquêtes en s’aidant de ses raisonnements déductifs. Pour ce faire, il est accompagné de Watson, un docteur qui revient blessé d’Afghanistan. Au casting, les géniaux Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

La série Sherlock compte actuellement 4 saisons allant de 3 à 4 épisodes qui durent environ 90 minutes. Une saison 5 a finalement été confirmée, mais sa date de sortie n’est pas encore connue. Si l’on se fie au rythme de diffusion des précédentes saison, la cinquième pourrait voir le jour en 2020.

La série originale Netflix : The Crown

Dévoilée sur Netflix en novembre 2016, la série The Crown met en lumière la vie de la reine Elisabeth II, allant de son mariage en 1947 jusqu’à nos jours. En ce sens, six saisons au total devraient voir le jour, chacune couvrant une décennie du règne de la reine du Royaume-Uni. La série débute donc par le mariage de cette dernière et par ses premières années au pouvoir.

The Crown compte 2 saisons de 10 épisodes d’une heure. La saison 3 fera son arrivée sur Netflix le 17 novembre. En attendant, la plateforme de streaming a déjà levé le voile sur un teaser il y a quelques semaines.

La série dramatique : Docteur Foster

Initialement diffusée sur la BBC One avant de faire son arrivée sur Netflix, la série britannique raconte comment Gemma Foster, docteur de son état, découvre que son mari a une liaison avec une autre femme plus jeune. Elle se met alors à sombrer dans l’obsession tout en étant tiraillée entre l’envie de vengeance et celle de sauver son mariage.

Docteur Foster compte deux saisons de cinq épisodes d’une heure. L’on ne sait pas encore si la série aura droit à une saison 3 ou non.

La série policière bis : Bodyguard

Diffusée sur la chaîne BBC puis sur Netflix, Bodyguard est une série policière qui se penche sur le cas de David Budd, agent de protection de personnalité, mais aussi vétéran de guerre. Avec ses souvenirs et ses traumatismes, il se retrouve assigné à la protection de Julia Montague, secrétaire d’État à l’intérieur qui mène une politique en désaccord avec ses propres idées. Malgré tout, il devra la protéger de potentielles menaces. La série a reçu un Golden Globes en 2019 pour le rôle de meilleur acteur dans une série dramatique, David Budd étant joué par Richard Madden.

Dévoilée en 2018, la série britannique compte une saison de 6 épisodes d’environ une heure. Une saison 2 serait vraisemblablement en préparation, mais elle ne verrait pas le jour avant 2020.

Le docu-série Netflix : The Investigator : A British crime story

Dévoilée sur Netflix, la série documentaire revient sur de nombreux crimes qui n’ont jamais été élucidés. Près de 40 ans après les faits, le criminologue Mark Williams-Thomas tente de savoir comment se sont produits les événements. Pour ce faire, il questionne de nouveau les témoins, la famille et les policiers concernés par l’enquête de l’époque.

The Investigator : A British crime story compte 2 saisons de 3 à 4 épisodes d’une cinquantaine de minutes.