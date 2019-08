Sur Netflix, voici les 5 séries et films à voir ce week-end

Comme régulièrement, Netflix fait évoluer son week-end et accueille les nouvelles saisons de plusieurs de ses séries originales. Ce jour, c’est la très attendue saison 3 de 13 Reasons Why qui débarque sur la plateforme de streaming. Mais ce n’est pas le seul contenu intéressant à découvrir sur le service dès ce soir. Voici notre petite sélection , non exhaustive bien sûr.

Quels films, séries et documentaires voir sur Netflix ce week-end ?

La série Netflix (saison 3) : 13 Reasons Why

La troisième saison de 13 Reasons Why fait son arrivée sur Netflix dès ce vendredi. Controversée à sa sortie, la première saison racontait comment et pourquoi une lycéenne du nom de Hannah Baker se suicide. Pour ce faire, elle a alors laissé 13 cassettes, une pour chaque personne ayant contribué d’une manière ou d’une autre à ce qu’elle mette fin à ses jours. La saison 3 sera l’occasion de retrouver les personnages de la série ainsi que leurs tourments… et la mort de l’un d’entre eux.

La saison 3 compte dix épisodes d’une cinquantaine de minutes.

La série psychologique : Mindhunter

La série de Netflix continue avec une deuxième saison disponible sur Netflix depuis quelques jours. Pour rappel, Mindhunter s’intéresse à la façon dont deux agents du FBI interrogent des tueurs en série afin d’établir des profils psychologiques de ceux qui passent à l’acte.

Les deux saisons de Mindhunter comptent 10 puis 9 épisodes d’environ une heure.

Le documentaire musical : Nekfeu – Les étoiles vagabondes

Avec plus de 100 000 spectateurs une séance unique au cinéma, Nekfeu a parfaitement amorcé le lancement de son album Les Étoiles vagabondes avec son film du même nom. Cette plongée au cœur d’une année de recherche d’inspiration musicale débarque sur Netflix pour le plus grand bonheur des fans du rappeur. Entre moments de créativité, de doute, d’amitié, Nekfeu se dévoile, et nous dévoile les coulisses de la création de son dernier opus. Immanquable si vous aimez le rap, immanquable si vous aimez les voyages, ce film documentaire allant de Paris à La Nouvelle-Orléans en passant par le Japon et la Grèce. Mention spéciale au passage sur la création du morceau Ciel noir.

La série coréenne : Love Alarm

Sur Netflix depuis quelque jour, la série sud-coréenne s’intéresse à la vie d’une jeune lycéenne du nom de Kim Jojo. Élève sérieuse, elle est l’une des seules à ne pas télécharger Love Alarm, une application qui permet d’être alerté dès qu’une personne à qui vous plaisez passe près de vous. Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de se retrouver dans des situations qu’elle n’avait pas anticipées.

La première saison compte huit épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Les Suffragettes

Disponible sur Netflix depuis quelques mois, le film dépeint l’Angleterre en 1912, période durant laquelle les femmes n’avaient pas le droit de vote. Les Suffragettes met en lumière le combat de celles qui se sont battues pour changer la loi et obtenir le même droit que les hommes. Maud Watts, jeune, mariée et mère d’un jeune enfant décide de rejoindre un combat puissant qui abandonne peu à peu les manifestations pacifiques au profit de la violence. Au casting : Meryl Streep, Helena Bonham Carter et Carey Mullingan.