Grâce à ses utilisateurs et à plusieurs décisions intelligentes, Tinder a su se réinventer pendant ces longues semaines de confinement. En mars dernier, l’une de ses fonctionnalités premium, « Passeport », avait été rendue accessible à tous via une mise à jour. Dans un récent post publié sur Twitter, la spécialiste en prédiction de nouvelles fonctionnalités sur les applications Jane Manchun Wong a rapporté que le mode « Passeport » allait évoluer.

La bonne nouvelle, pour ceux qui auraient profité de ce mode et de leur période de confinement pour aller faire des rencontres partout à travers le monde, est que « Passeport » ne va pas disparaître, mais se transformer. Dans une capture d’écran, la spécialiste en informatique a montré un mystérieux mode « Global » et « Local » sur Tinder. Le premier semble s’apparenter à la fonctionnalité, alors que nous devons aujourd’hui nous rendre dans le menu de configuration pour changer la zone où nous souhaitons rencontrer des personnes.

Tinder is working on this UI for quickly switching between local and global matches pic.twitter.com/2fJCvkVKJE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 13, 2020

Cette évolution permettra de rendre la fonctionnalité plus simple à utiliser de par son accessibilité. En même temps, cela montre à quel point Tinder – et les applications de rencontre en générale – compte profiter des nouveaux comportements arrivés pendant la période de confinement pour pouvoir faire évoluer leur système. Nous fonçons droit vers des applications de rencontre devenant de plus en plus des « applications relationnelles » à part entière.

Favoriser les relations virtuelles

En se rapprochant du modèle des réseaux sociaux, avec l’arrivée des appels vidéo notamment, ces applications gardent une différence majeure : les relations dessus sont uniquement des nouvelles relations. Tinder a bien compris que son mode « Passeport », qui augmente les possibilités de rencontre, sera un avantage clé. Certains utilisateurs Tinder se trouvent dans des lieux où le nombre d’utilisateurs dans un rayon de 10 kilomètres peut être restreint.

L’évolution du mode « Passeport » sur Tinder vers un mode « Global » en dit aussi beaucoup sur les conséquences de la crise sanitaire. Désormais, les rencontres ne visent plus forcément un rendez-vous physique, et certains s’y retrouvent à profiter de discuter avec des gens de l’autre côté du globe pour échanger sur une passion commune ou pour pouvoir pratiquer une langue. Il ne restera qu’à voir si Tinder mettra effectivement en place sa fonctionnalité. Généralement, Jane Manchun Wong ne se trompe pas, mais les officialisations peuvent prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.