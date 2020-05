Le tchat vidéo arrive bientôt… sur Tinder !

Du chat vidéo aussi pour Tinder

Confinement oblige, les applications de messagerie ont vu leur audience exploser ces dernières semaines, et nombre d’entre elles ont « profité » de l’occasion pour s’offrir quelques nouveautés. Chez WhatsApp, on a par exemple lancé l’appel vidéo à 8 participants, contre 4 jusqu’à présent. Idem du côté de Microsoft Teams qui a régulièrement été optimisé par son géniteur…

Mais confinement ou pas, les applications de rencontre ont elles aussi connu un vif succès. Rappelons que le 30 mars dernier, Tinder enregistrait un record, avec plus de 3 milliards de « likes » envoyés… Aujourd’hui, ce même Tinder annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité : les appels vidéos.

« Les utilisateurs ont été nombreux à souhaiter l’arrivée d’un mode « vidéo tchat« », explique Match Group dans son communiqué. « Nos équipes de produits et d’ingénierie dans le monde entier se sont rapidement mobilisées pour déployer des capacités d’appels vidéo en tête-à-tête sur un grand nombre de nos plateformes« . Rappelons que Match Group dispose dans sa besace de Tinder, mais aussi de Meetic, Hinge ou encore OKCupid.

Une bonne nouvelle donc pour les (plus de) 50 millions d’adeptes de la plateforme Tinder à travers le monde, qui vont bientôt pouvoir dialoguer en vidéo sur iOS et Android. A l’heure actuelle, impossible de savoir quand et comment cette fonction sera déployée, mais on imagine que Tinder aura su prendre les mesures de précaution nécessaires, tant les risques d’abus sont élevés.

Côté statistiques, Match Group a indiqué que le nombre moyen de messages quotidiens envoyés sur l’ensemble de ses produits au cours du mois d’avril était supérieur d’environ 27% à celui de la dernière semaine de février. Le groupe confirme également une légère baisse du nombre d’utilisateurs payants, sur la période.

Rappelons que Tinder envisage également de lancer un nouveau service de coaching, qui permettra à ses utilisateurs de « mieux matcher ». Une fonction baptisée « Tinder Concierge », et qui sera accessible pour 20 dollars par mois.