Sur Twitter, les jeux vidéo sont un des sujets majeurs de discussion

Au cours des dernières années, l’industrie des jeux vidéo est devenu un des poids lourds du marché du divertissement. Cette popularité croissante se mesure notamment à travers le chiffre d’affaires mondial enregistré en 2019 : 120,1 milliards de dollars.

Depuis le début du confinement, les jeux vidéo deviennent même encore plus populaires et sont un refuge pour des millions de personnes contraintes de rester chez elles. La pratique est de plus en plus sociale et les échanges se jouent notamment sur Twitch où des millions d’utilisateurs assistent tous les jours aux directs de leurs streamers favoris.

Twitter devient le lieu de ralliement pour de nombreux gamers

Les heures de visionnage ont augmenté de 23 % entre le mois de février et mars sur la plateforme, et dépassent la barre du milliard. La concurrence se porte aussi très bien avec une progression de 15,9 % chez Mixer et une hausse de 10,7% sur YouTube Gaming.

Mais les discussions autour des jeux vidéo se jouent aussi beaucoup sur Twitter. Le réseau social a d’ailleurs publié un article sur son site pour rendre compte de ce phénomène. Pour l’année 2019, 1,2 milliard de tweets ont été publiés autour de ce thème. La tendance se poursuit en 2020 avec une augmentation de 71 % du volume des conversations dans la seconde moitié du mois de mars.

Ces échanges sont notamment dopés par des jeux très populaires comme Animal Crossing, Minecraft et Final Fantasy. Des événements ponctuels se déroulent également sur Fortnite et le rapeur Travis Scott y a notamment donné un concert devant des millions de personnes la semaine dernière. Durant ces rendez-vous virtuels, Twitter devient alors un lieu de rendez-vous pour discuter.

Le réseau social est aussi l’endroit où se déploie la campagne #PlayApartTogether lancée par l’OMS. De nombreux éditeurs communiquent autour de ce hashtag pour relayer les messages de l’organisation internationale auprès des joueurs.

Il sera intéressant de voir si ces pratiques, renforcées par le confinement, s’ancreront dans les habitudes ou si elles s’estomperont sitôt la crise terminée.