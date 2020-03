Coronavirus : L’OMS lance une campagne pour promouvoir la pratique des jeux vidéo

C’est une décision qui avait fait polémique. En mai 2019, des experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’étaient réunis à l’occasion de la onzième révision de la classification internationale des maladies. Ils avaient alors conclu que le trouble du jeu vidéo était une maladie. La pathologie entrera d’ailleurs en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Cette annonce a été beaucoup contestée par les éditeurs de jeux vidéo qui lui reprochaient un manque d’étude scientifique préalable.

Promouvoir les gestes barrières face au coronavirus

Presque un an plus tard, l’épidémie de coronavirus semble avoir abaissé le niveau de tension entre ces protagonistes. L’OMS vient en effet de s’associer avec de grands ténors de l’industrie vidéoludique pour la campagne #PlayApartTogether (Jouons chacun de notre côté Ndlr). Cette initiative vise à promouvoir la pratique des jeux vidéo et à travers elle, la distanciation sociale nécessaire en cette période d’épidémie.

Les participants s’engagent à relayer les messages de l’OMS et notamment les bonnes pratiques tels que les gestes barrières, seuls à même de ralentir et de stopper la propagation du virus.

Ray Chambers, ambassadeur de l’OMS pour la stratégie mondiale s’est félicité sur Twitter de ce partenariat d’envergure : « Les entreprises de l’industrie des jeux ont une audience mondiale et nous encourageons tout le monde à #PlayApartTogether. Plus de distanciation physique et d’autres mesures aideront à aplanir la courbe et à sauver des vies. »

Même son de cloche chez Michael Aragon, un des responsables de Twitch, qui participe à cette opération : « Les jeux sont une partie importante de ce qui rassemble la communauté Twitch chaque jour. L’initiative #PlayApartTogether nous rappelle que même s’il est crucial de garder nos distances les uns par rapport aux autres, nous pouvons continuer à profiter des jeux que nous aimons et rester connectés avec les gens en ligne. »

Voici la liste des principales entreprises qui participent à #PlayApartTogether : Activision Blizzard, Kabam, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Twitch, Big Fish Games, Playtika, Unity, Dirtybit, Pocket Gems, Wooga, Glu Mobile, Riot Games, YouTube Gaming, Jam City, SciPlay et Zynga.