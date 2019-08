Sur YouTube, les vidéos avec des enfants feraient trois fois plus de vues

Les vidéos sur YouTube dans lesquelles il y a des enfants feraient en moyenne trois fois plus de vues que les vidéos dans lesquelles il n’y en a pas. C’est ce qu’indique une étude réalisée par Pew Research Center.

Le centre de recherche a analysé les nombres de vues des chaînes YouTube les plus populaires (celles qui avaient au moins 250 000 followers). Plus de 43 000 chaînes répondant à ce critère ont été identifiées par le centre. Et d’après celui-ci, durant les 7 premiers jours de l’année 2019, ces chaînes ont publié un total de 48 486 heures de contenu. « La moyenne des vidéos postées par ces chaînes au cours de cette période était d’environ 12 minutes et a été visionnée par 58 358 personnes au cours de sa première semaine sur le site », indique également l’étude.

Une nouvelle astuce (pas forcément recommandée) pour faire des vues ?

Les recherches de Pew ont pu faire ressortir certaines tendances sur YouTube. Mais la découverte la plus intéressante concerne les enfants.

En effet, d’après les résultats, « Les vidéos mettant en vedette un enfant ou des enfants qui semblaient avoir moins de 13 ans – que la vidéo en question visait exclusivement les enfants ou non – ont été vues en moyenne trois fois plus souvent que les autres types de vidéos. »

PWC ajoute que : « Et le très petit sous-ensemble de vidéos qui s’adressait directement à un jeune public et qui présentait également un enfant de moins de 13 ans était plus populaire que tout autre type de contenu identifié dans cette analyse, mesurée par le nombre de vues. »

Le site The Verge a pu recueillir une réaction de la part d’un représentant de YouTube par rapport à ces résultats. Celui-ci a indiqué qu’il ne pouvait pas « parler de la méthodologie ou des résultats de Pew ». Mais le représentant de YouTube aurait aussi indiqué que « sur YouTube, les catégories de vidéos les plus populaires sont généralement celles de la comédie, de la musique, des sports et les ‘how to’ ».