Surface Duo : Google est déjà un grand fan du smartphone Android de Microsoft

Fin 2019, Microsoft a présenté le smartphone Surface Duo. Celui-ci a deux particularités. Tout d’abord, il s’agit d’un smartphone à deux écrans articulés sur une charnière. Et il s’agit aussi du premier smartphone Android de la firme de Remond.

Mais si le Surface Duo a été dévoilé en 2019, sa sortie n’aura lieu que cette année. Microsoft n’a pas encore indiqué quand ce smartphone sera commercialisé. Cependant, certains éléments suggèrent que le lancement de l’appareil pourrait être imminent.

En attendant, l’appareil fait parler de lui. Par exemple, au mois d’avril, Panos Panay, le responsable des appareils Surface, a publié une photo capturée par le Surface Duo, avant de donner un aperçu de la qualité de sa caméra.

Et cette semaine, c’est un employé de Google qui a publié une photo du Surface Duo. Lundi, Hiroshi Lockheimer, le responsable d’Android, de Chrome, et de Chrome OS, a publié une photo sur laquelle on voit le Surface Duo posé sur une table.

Made some yakitori and yakiniku this weekend! 🐓🧅🍢🥩🍚🥢🥢🥢🥢 pic.twitter.com/moSdmFQzSf — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) August 10, 2020

Visiblement, le responsable d’Android accorde une importance particulière à ce smartphone de Microsoft. Et en publiant cette photo, Hiroshi Lockheimer participe également au teasing de cet appareil.

Actuellement, Microsoft et Google collaborent étroitement dans le développement de Chromium (qui sert de base pour le navigateur Edge). Et il est tout à fait possible que les deux entreprises collaborent de la même manière pour Android.

Un lancement imminent ?

Au mois de juillet, les certifications du Surface Duo sont apparues sur les sites de la FCC et du Bluetooth SIG, suggérant que l’appareil est déjà prêt à être lancé. Et plus récemment, une nouvelle rumeur a circulé, indiquant qu’aux USA, le Surface Duo sera proposé dans une offre de l’opérateur AT&T.

Pour le moment, on ignore encore la fiche technique du Surface Duo. En 2019, Microsoft n’a présenté que le design de l’appareil et les avantages du double écran. Cependant, certaines sources suggèrent qu’il ne faudra pas s’attendre à des caractéristiques similaires à celles des smartphones Android haut de gamme.

Le Surface Neo repoussé

Malheureusement, si le smartphone Surface Duo est toujours d’actualité, il semblerait que Microsoft ait décidé de ne pas lancer la tablette Surface Neo cette année.

Comme le Duo, le Surface Neo a deux écrans. Celui-ci n’utilise pas le système d’exploitation Android, mais une version modifiée de Windows 10 appelée Windows 10X. Et à cause de la pandémie, Microsoft a décidé de modifier ses plans pour cette version de Windows.