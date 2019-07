Surface Pro Core : 49% de remise flash sur la tablette au Prime Day 🔥

Amazon ne plaisante vraiment pas avec le Prime Day, et les promotions sur les Surface Pro de Microsoft illustrent parfaitement la stratĂ©gie ultra compĂ©titive du marchand amĂ©ricain. Ce mardi, ces tablettes ordinateurs voient leur prix chuter drastiquement, alors qu’il s’agit de tablettes qui sont considĂ©rĂ©es comme parmi les meilleures et les plus complètes du marchĂ©. Ci-dessous, notre sĂ©lection des meilleures offres sur les Surface Pro pour ce Prime Day.

La majoritĂ© des packs qui sont proposĂ©s en promotion pour le Prime Day Amazon voient leur prix chuter d’au moins 30%. C’est le cas par exemple de la Microsoft Surface Pro 6 avec 128 Go de stockage, de la version avec 256 Go de stockage et de la Surface Pro Core qui chute mĂŞme de 49% par rapport Ă son prix d’origine. Ici, c’est donc plus de 1000€ que vous pouvez Ă©conomiser sur cette tablette ordinateur d’excellente qualitĂ©.

En parallèle, on notera Ă©galement que la deuxième offre de cette liste du Amazon Prime Day est une exclusivitĂ© pour Amazon. C’est le seul marchand Ă offrir un pack qui inclut la tablette Surface Pro 6, un clavier, une souris et un stylet Ă un prix avantageux. Selon vos besoins, vous pouvez prendre un processeur plus ou moins puissant, et un stockage plus ou moins large. C’est ce qui justifie la diffĂ©rence de tarifs entre toutes ces tablettes Surface Pro lors de ce Prime Day.

Une autonomie au top pour les Surface Pro

La Microsoft Surface Pro s’est imposĂ©e comme l’une des toutes meilleures tablettes qui puisse ĂŞtre utilisĂ©e comme un ordinateur. C’est un excellent compromis entre une tablette classique (comme un iPad, qui n’est pas idĂ©al pour le travail) et un ordinateur portable. Microsoft oblige, les utilisateurs peuvent utiliser la suite Office pour travailler directement sur la tablette. Pour ceux qui veulent plus qu’une simple tablette tactile, les accessoires sont aussi disponibles individuellement pour ce Prime Day sur Amazon.

Pour rappel, toutes les offres du Amazon Prime Day, y compris celles-ci sur la Surface Pro de Microsoft, obligent le client Ă ĂŞtre un membre Prime. Il s’agit d’un programme de fidĂ©litĂ© qui est gratuit pendant les 30 premiers jours (et sans engagement), et qui après coĂ»te 49€ par an. Il y a plusieurs grands avantages Ă celui-ci : livraison express gratuite, accès Ă Prime Music, accès Ă des offres exclusives comme lors du Prime Day.

Pour ceux qui ne sont pas encore client Prime, il est possible de souscrire Ă la version d’essai pour obtenir les deals du Amazon Prime Day comme c’est le cas sur ces tablettes Microsoft Surface Pro. L’avantage de toutes ces dernières est qu’elles ont aussi une autonomie exceptionnelle qui dĂ©passe les 13 heures dans la plupart des cas. C’est donc un bon compagnon pour ceux qui voyagent beaucoup. Autre argument pour eux : elle ne pèse de 770 grammes, ce qui est vraiment très lĂ©ger.

Amazon Prime Day, idéal pour la rentrée

Pour ceux qui anticipent les bonnes résolutions de la rentrée, et qui en parallèle veulent faire des économies sur des produits comme la Surface Pro, Amazon Prime Day est un moment parfait pour réduire sa facture tout en préparant le mois de septembre. Au delà de ces tablettes ordinateurs qui connaissent un vif succès partout dans le monde, on retrouve également bon nombre de téléphones, ordinateurs et autres accessoires en promotion pour cette opération spéciale.

Le plus compliquĂ© lors du Prime Day, c’est de trouver des deals qui soient encore disponibles. En effet, les ruptures de stocks sont tombĂ©es dans tous les sens hier (lundi) sur les produits les plus en vogue. Pour ce mardi, dernier jour de l’opĂ©ration, il y en a dĂ©jĂ eu ce matin, et il y en aura bientĂ´t d’autres. Donc ceux qui veulent sĂ©curiser leur tablette Surface Pro, c’est le moment de s’activer. Dans le pire des cas, il y a toujours la possibilitĂ© de rĂ©expĂ©dier son achat sous 30 jours après la date d’achat, ce qui laisse de la flexibilitĂ©.

Pour voir toutes les offres Surface Pro au Prime Day :

